'Plezier in het park' achter Ecohuis 09 mei 2018

02u48 0

Naar aanleiding van 'De dag van het park' organiseert het Huis van het Kind vandaag 'Plezier in het park'. Van 13.30 tot 16 uur kunnen kinderen zich in de grasweide achter het Ecohuis in het gemeentelijke park komen uitleven met allerlei activiteiten, spelletjes en springkastelen en deelnemen aan een picknick. Voor de picknick, die bestaat uit een stuk fruit, een stuk cake en een drankje, betaal je wel 1 euro. (BCOR)