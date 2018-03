"Optreden voor 40.000 man: dat wordt kicken" BUURMAN SPEELT OP MAIN STAGE TOMORROWLAND BEN CONAERTS

07 maart 2018

02u31 0 Boom De volgende editie van Tomorrowland wordt sowieso onvergetelijk voor Ives Beeckaert (36). Vier keer op twee weekends zal hij als MC Reign 'the people of tomorrow' komen opzwepen. Leuk detail: het festival vindt bijna letterlijk plaats in zijn achtertuin.

Het is de voorbije jaren snel gegaan voor Ives 'MC Reign' Beeckaert. In 2014 mocht hij één keer zijn ding komen doen op Tomorrowland, de komende editie is hij er liefst vier keer present. Op vrijdag 20 juli staat hij zelfs samen met Bonzai All Stars op het hoofdpodium, voor een kolkende massa van zo'n 40.000 festivalgangers.





Waterpistool

"Dat wordt kicken", glimlacht Ives. "Zeker als je weet dat ons optreden live over heel de wereld zal gestreamd kunnen worden. Het zal de eerste keer zijn dat ik voor zoveel mensen optreed, maar ik sta liever voor 40.000 dan voor 500 man. Als je 500 man vraagt om iets te doen, dan doet er hoop en al tien man mee. Vraag je hetzelfde aan 40.000 man, dan krijg je meteen 2.000 man mee en gaat de rest veel sneller volgen."





Als MC, 'master of ceremonies', moet Ives mee voor de sfeer zorgen. Terwijl de deejay achter de draaitafel staat, krijgt hij als MC controle over de microfoon. "Het is mijn taak om het publiek verder op te zwepen en uit de bol te laten gaan. Hoe je dat doet, voel je eigenlijk het best aan op het moment zelf. Ik doe alles 'on the spot', zonder al te veel voorbereiding. Wat heb je eraan als je een tekst van buiten leert en je jezelf bij de eerste woorden al verspreekt? Je moet het publiek en de muziek aanvoelen, dan komt alles vanzelf. Soms breng ik wel wat attributen mee, zoals glowsticks, een waterpistool of een strandbal. Maar ik ken mijn plaats: het belangrijkste is en blijft de dj. De mensen komen kijken voor de dj, niet voor de MC."





Wat het allemaal nog specialer maakt, is dat Ives letterlijk vlak naast De Schorre woont. Vanaf zijn bovenverdieping kijkt hij uit op de deltaweide, waar straks het hoofdpodium zal worden opgesteld. "Dit is dus letterlijk mijn achtertuin", lacht hij.





25 jaar Bonzai

"Twee keer per dag kom ik hier wandelen met mijn hond. Een grotere thuismatch kan ik moeilijk spelen. Vanaf de tweede editie heb ik bovendien geen enkele editie van Tomorrowland gemist. Ofwel was ik erbij als toeschouwer, ofwel als MC. Dat ik er met de volgende editie bij ben, heb ik te danken aan mijn goede samenwerking met de mensen van Bonzai All Stars. Eerder ben ik al hun MC geweest op het Legacy Festival in Mol en '25 jaar Bonzai' in de Waagnatie. Dat verliep zo goed dat ze me nu ook naar Tomorrowland hebben meegevraagd."





Een heel mooie erkenning, vindt Ives, al is hij vooral trots op de manier waarop hij er is geraakt. "Ik heb nooit zelf moeten vragen om op Tomorrowland te kunnen staan. Ik heb het te danken aan mijn eigen kwaliteiten. Ik ben goed in wat ik doe en dat wordt geapprecieerd. Het toont aan dat je, als je heel hard blijft werken en gelooft in jezelf, heel ver kunt geraken."