'Oink' valt in de smaak bij festivals THEATERACT MET NEPVARKEN GESELECTEERD VOOR DE GEVLEUGELDE STAD BEN CONAERTS

06 februari 2018

02u38 0 Boom 'Oink', de nieuwe straattheateract van de vzw Kaaimannen, valt goed in de smaak. De act met het grote nepvarken is geselecteerd voor deelname aan De Gevleugelde Stad in Ieper, hét podium voor straattheater in België. Intussen krijgt ook de affiche van het eigen Theater aan Twater alsmaar meer vorm.

Boom kon in november vorig jaar al kennismaken met de charmes van 'Oink', een groot nepvarken van 5 op 11 meter. Maar ook de rest van Vlaanderen gaat langzaamaan overstag voor de opvallende straattheateract van de vzw Kaaimannen. Hun 'Oink: The big Hap-PIG-ness show' werd eerder al door vijf Belgische festivals geboekt en is nu ook geselecteerd voor deelname aan De Gevleugelde Stad. Dat is een internationaal promofestival van 6 tot 8 april plaatsvindt in Ieper. "Het is hét podium voor iedereen die in België met straattheater bezig is", zegt programmator Patrick Poppe. "Promotoren uit heel Europa zakken dat weekend naar de Ieperse binnenstad af om de acts te beoordelen en later eventueel te boeken. Dat wij daarbij kunnen zijn, is fantastisch."





In hun veertienjarig bestaan is het voor de Kaaimannen nog maar de tweede keer dat ze geselecteerd worden voor De Gevleugelde Stad. "Daar heeft de installatie op zich natuurlijk veel mee te maken", denkt Poppe.





Eyecatcher

"Het nepvarken is gewoon een knappe eyecatcher. Maar de echte act speelt zich af in de buik van het varken. Via de spenen kunnen telkens een tiental bezoekers als 'biggetjes' het hoofd door de buik steken om een korte act te bekijken. We hebben een act in elkaar gestoken van een onmogelijk liefdesverhaal in musicalstijl. Daarbij maken we gebruik van grote varkenspoppen die het bekende Theater FroeFroe voor ons heeft gemaakt. We hebben er vertrouwen in dat 'Oink' in Ieper gaat scoren."





Theater aan Twater

Intussen is de vzw Kaaimannen volop bezig met de voorbereidingen op hun eigen Theater aan Twater, dat plaatsvindt op 16 en 17 juni in Boom. "We krijgen aanvragen uit heel de wereld, tot Japan toe", zegt Patrick Poppe. "Zo hebben we onlangs nog twee speciale goochelaars van wereldniveau kunnen toevoegen aan ons programma: de waanzinnige Tanba, een Japanner die in 'Britain's Got Talent' de jury de stuipen op het lijf joeg, en Matt Ricardo, de snelste goochelaar ter wereld. Verder hebben we naast de Ghost Rockers op zondag ook nog Malik weten te strikken, die in 2015 'So You Think You Can Dance' op zijn naam schreef. Malik is van Boom afkomstig en past dus perfect in onze filosofie om lokaal toptalent kansen te bieden op ons straattheaterfestival."





Tickets voor Theater aan Twater kosten 4 euro per dag en zijn te bestellen via de website www.kaaimannen.be.