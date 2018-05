"Nog meer risico's dan anders" TASCHA EN IAN VANAVOND IN FINALE BELGIUM'S GOT TALENT BEN CONAERTS

25 mei 2018

03u02 0 Boom Natascha Van Es uit Boom en Ian Lodens uit Knokke-Heist (beide 19) staan vanavond in de finale van Belgium's Got Talent. Nog één keer halen de acrobatische dansers alles uit de kast om Vlaanderen te beklijven. "Het wordt onze moeilijkste act."

Voor Natascha Van Es uit Boom en Ian Lodens uit Knokke-Heist is het al een ongelooflijk parcours geweest. Toen ze voor het eerst auditie deden in de VTM-talentenjacht, waren ze pas enkele maanden aan het trainen. Maar op het podium was daar niets van te merken: met hun acrobatische dansacts veroverden Tascha en Ian de harten van de jury en van kijkend Vlaanderen. Als ze de wedstrijd willen winnen en het prijzengeld van 50.000 euro in de wacht slepen, zullen ze dat nog eens moeten overdoen. Er zijn twaalf finalisten.





"Er zijn deze editie heel wat finalisten die iets doen rond dans en acrobatie", beseft Tascha. "We mikken dus op hetzelfde doelpubliek en dat zal het moeilijk maken om aan voldoende stemmen te geraken. Maar we hebben geprobeerd iets in elkaar te steken dat nog meer mensen moet raken. We brengen het verhaal van een koppel dat samenwoont en dat de dagdagelijkse obstakels moet proberen te overwinnen. Het is onze moeilijkste act. We nemen nog meer risico's dan anders en hopen dat we daarmee het publiek kunnen overtuigen."





De voorbije weken hebben Tascha en Ian niets aan het toeval overgelaten en stond alles in het teken van Belgium's Got Talent. Indien ze hun act niet aan het inoefenen waren, trokken ze de straat op om promotie te maken. "We hebben onder meer geflyerd op de Spartacus Run en Xtreme Xperience in De Schorre. We werden regelmatig herkend, vooral door kindjes", zegt Tascha. "Laatst bracht ik mijn auto naar de carwash en vroeg een van de werknemers om een selfie. Het is tof om te zien dat het zo leeft bij de mensen."





Hoe het vanavond ook uitdraait, er staan Tascha en Ian nog drukke weken te wachten. "Eerst en vooral zijn er onze examens. Zelfs als we winnen, gaan we het dus pas kunnen vieren als die erop zitten", glimlacht het koppel. Voor Ian wacht een week na Belgium's Got Talent ook nog het Europees Kampioenschap jiujitsu in Polen. "Ik ben meervoudig wereldkampioen en wil daar een topresultaat neerzetten", zegt hij. Voor Tascha ligt er een reeks optredens in het verschiet, onder meer op Theater aan Twater in Boom. "Daar zal ik solo staan, omdat Ian nog examens heeft. Hopelijk opent Belgium's Got Talent deuren."





De finale van Belgium's Got Talent is vanavond om 20.40 uur te zien op VTM. Er kan al van bij het begin van de show gestemd worden via sms naar 6677 of gratis via de VTM-app.