"Musical is waar mijn hart echt ligt" BEN CONAERTS

10 maart 2018

02u29 0 Boom Een echte agente is ze niet, een actrice des te meer. Ilse La Monaca (38), afkomstig uit Heusden-Zolder en woonachtig in Boom, geeft in 'De Buurtpolitie' nu al vier jaar lang gestalte aan rechercheur Brigitte Broeckx. En het onwaarschijnlijke succes van de VTM-reeks, zowel op het kleine als grote scherm, heeft haar nu richting BV-dom gekatapulteerd. "Maar meespelen in een commerciële en populaire reeks maakt van mij geen minder goede actrice."

'De Buurtpolitie' is volop bezig Vlaanderen te veroveren. Terwijl de televisiereeks elke dag zo'n 500.000 kijkers aan het scherm gekluisterd houdt, gaat ook het bioscooppubliek vlot voor de bijl. 'De Buurtpolitie: De Tunnel' wist in de eerste twee weken al bijna 130.000 bezoekers te lokken. Een succes waar de meeste Vlaamse regisseurs alleen van kunnen dromen, en dat geenszins in de hand gewerkt werd door filmcritici. Als de film al eens gerecenseerd werd, dan werd hij meestal ook tot op het bot afgekraakt. Maar Ilse ligt er niet wakker van. Voor haar mag iedereen zijn mening hebben. En ze kent haar eigen kwaliteiten. Voor ze zich aan tv-kijkend Vlaanderen toonde, had ze er al een jarenlange, succesvolle musicalcarrière opzitten in het buitenland. Ze toerde door Oostenrijk, Duitsland, Zwitserland en Italië, en speelde belangrijke rollen in onder meer 'Hair', 'Fame' en 'Footloose'. Laat er geen misverstand over bestaan: Ilse is een pro.





Hoe moeilijk is het om, ondanks dat indrukwekkende cv, door velen nog altijd niet als volwaardige actrice gezien te worden?

"Dat stoort me. Ik ben wél een actrice. Ik heb een diploma musical en ben al meer dan vijftien jaar actief in het theater. Meespelen in een populaire, commerciële reeks maakt je als actrice toch niet minderwaardig? Eerlijk gezegd: wat ik in 'De Tunnel' gedaan heb, vond ik een knap staaltje acteerwerk. Mijn personage heeft een angst voor kleine ruimtes, maar komt vast te zitten in een ondergrondse tunnel. Ik moest een paniekaanval spelen, waarbij mijn personage hyperventileert en flauwvalt. Ik ben daar diep voor gegaan en toch enkele weken bezig geweest met hoe ik die scène zou spelen."





Je kruipt nu al vier jaar in de huid van rechercheur Brigitte Broeckx. Word je naast de set soms aangesproken als 'mevrouw de agent'?

"Dat was vooral in het begin. Toen stonden de namen van de acteurs nog niet in de aftiteling, waardoor veel kijkers de indruk kregen dat wij echt agenten waren. Dan kon het al wel eens gebeuren dat je in de supermarkt aangesproken werd door een man die over het nachtlawaai van zijn buren klaagt. Tja, wat moet je dan zeggen? (lacht)"





Dat gebeurt nu niet meer?

"Nee, gelukkig niet. Ik word nog vaak herkend als Brigitte Broeckx, maar dat vind ik helemaal niet erg. Ik heb ook altijd kaartjes met handtekeningen bij voor de fans. Het is dankzij hen dat ik kan doen wat ik het liefste doe."





Heb je een verklaring voor dat succes van 'De Buurtpolitie'?

"Ik denk dat het in eerste instantie te maken heeft met de combinatie van kolder en de ernst van sommige 'cases'. Brigitte Broeckx houdt zich enkel bezig met ernstige misdrijven, terwijl andere personages bijvoorbeeld op zoek moeten naar een losgebroken lama. Bovendien is het een programma dat zich gemakkelijk aandient, waar je niet veel bij hoeft na te denken. Vanuit de luie zetel naar 'De Buurtpolitie' kijken, is voor veel mensen de ideale vorm van ontspanning. Overigens: ik las vorige week nog een artikel waarin gesuggereerd werd dat de populariteit van Andy Peelman wrevel zou veroorzaken bij de collega's, omdat hij de meeste draaidagen krijgt. Maar hij is van alle acteurs nu eenmaal de populairste - kijk naar het aantal volgers op Instagram of Facebook. Dan is het normaal dat het productiehuis ervoor kiest om Andy het vaakst in beeld te laten komen. Mij zal je niet horen klagen. Ik krijg mijn werk nu al amper af."





Waar ben je dan nog mee bezig?

"Ik geef lessen zang, dans en toneel aan de Kunsthumaniora in Brussel en de Kunstacademie in Knokke. Sinds een jaar of drie geef ik ook les in dansstudio Flash in Boom. En dan heb ik nog het soloprogramma 'Mijn Musicale Leven', waarin ik vertel over mijn musicalcarrière en aan de vleugelpiano enkele musicalnummers breng. Musical is echt waar mijn hart ligt."





Je was vorig jaar te zien in de musical 'Mozart'. Hoe voelde het om terug te keren naar je roots?

"Dat was ontzettend leuk. Ik vertolkte de rol van Mozarts schoonmoeder Cecilia Weber, een 'evil' personage - heel anders dan Brigitte Broeckx. Ik zou graag wat meer musicalrollen spelen, maar het grote probleem is dat de musicalwereld in België niet groot genoeg is om ervan te kunnen leven. Daarom ben ik noodgedwongen mijn horizon gaan verruimen en ben ik audities gaan doen voor tv-series. Op die manier ben ik in 'De Buurtpolitie' terechtgekomen. Ik wil gerust nog jaren met plezier Brigitte Broeckx gestalte geven, zolang ik elk jaar maar één musical kan doen."





Tot slot: is het in die musicalwereld een voor- of nadeel dat je vooral als tv-actrice bekendheid geniet?

"Je krijgt soms te maken met vooroordelen. Toeschouwers die het boekje erbij nemen, je naam zien staan en dan zuchten. 'Oh nee, ze hebben er ook een BV ingestoken'. Maar na afloop denken ze wel anders. Laat ze dus maar komen, ik weet wat ik kan."