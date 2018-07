"Mijn ouders komen zeker kijken" CÉDRICK 'KARL' KANA (23): 19 juli 2018

De Crystal Stage wordt zondag om 12 uur geopend door Cédrick Karl Kana (23). Voor de Bomenaar is het zijn debuut op Tomorrowland, maar hij kan rekenen op steun vanuit het publiek.





"Mijn ouders en mijn nonkel gaan sowieso komen kijken", glimlacht hij. "Ze hebben me nog nooit live aan het werk gezien, dus het is de ideale gelegenheid om hen eens te tonen waarmee ik bezig ben. Ik draai eigenlijk vooral 'future bass', een nieuw genre dat een combinatie is van urban en hip-hop. Ik ben ook bezig met het produceren van mijn eigen nummers, maar die staan nog niet helemaal op punt. Ik denk dus niet dat ik die zondag al op het publiek ga kunnen loslaten."





Urban en hip-hop

Voor KARL wordt het pas zijn eerste bezoek aan Tomorrowland. "Eigenlijk heb ik het festival altijd geassocieerd met elektronische muziek. Dat ook urban en hip-hop er aan bod kan komen, is een mooie verrassing voor mij. Ik ben vijf jaar bezig als dj en had me vorig jaar ingeschreven voor Rupel Heroes, de wedstrijd voor dj's uit de Rupelstreek. Uiteindelijk heb ik niet aan de wedstrijd kunnen deelnemen, maar blijkbaar had de mix die ik had ingestuurd wel indruk gemaakt."





Van zenuwen is bij de marketingstudent nog geen sprake. "Maar vijf minuten voor ik op het podium kom, zal het wel stressy worden. Ik hoop vooral dat er al wat volk in de Rave Cave staat als ik begin en dat ik achteraf wat feedback kan krijgen." (BCOR)