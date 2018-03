"Mag geen stopcontact gebruiken" VIKTOOR (80) MOET TOEREN UITHALEN OM ELEKTRISCHE SCOOTER OP TE LADEN BEN CONAERTS

27 maart 2018

03u16 0 Boom Telkens Viktoor Van Assche (80) zijn elektrische scooter wil opladen, zijn z'n buren in de Kunstlaan getuige van een absurd tafereel. Met een kabel van tien meter lang moet hij noodgedwongen elektriciteit afnemen uit zijn eigen appartement op het tweede verdiep.

Viktoor is naar eigen zeggen uiterst voorzichtig en er zijn nog nooit ongelukken gebeurd. Maar de meterslange oranje kabel die het stopcontact uit zijn appartement op het tweede verdiep verbindt met zijn elektrische scooter op straat, weet iedere keer wel de aandacht te trekken. Via zijn keuken, over zijn balkon hangt hij de kabel helemaal naar beneden, langs de balkons van zijn onderburen.





Herseninfarct

"Niet dat het iemand stoort", benadrukt Viktoor. "Ik heb van mijn buren alleszins nog nooit klachten gekregen. Maar ideaal is het natuurlijk niet. Sinds ik enkele jaren geleden een herseninfarct heb gehad, functioneert mijn linkerhand niet goed meer en ben ik slecht te been. Zo'n kabel af- en oprollen met slechts één hand en dan nog telkens de trap op en af gaan, is dus een heel karwei."





Nochtans zijn er stopcontacten in de kelder, maar die mag Viktoor niet gebruiken van sociale huisvestingsmaatschappij Goed Wonen Rupelstreek, de eigenaar van het gebouw. "Die stopcontacten behoren tot de gemeenschappelijke delen", zegt hij. "Maar ik wil gerust mijn deel betalen. Hoeveel kost dat nu om een scootertje op te laden? Ik heb ook gevraagd om eventueel een stopcontact te voorzien in de fietsenberging, maar ook daar wou men niet van weten. Als huurder wordt er nooit naar je geluisterd. Maar ik moet wel mijn scooter kunnen gebruiken. Ik heb hem dagelijks nodig om boodschappen te doen. Te voet kan ik zo ver niet meer gaan en met de auto rijden mag ik niet door mijn handicap."





Zware ingrepen

Frank Maeremans, algemeen directeur van Goed Wonen Rupelstreek, is bekend met de situatie van Viktoor, maar ziet op dit moment geen alternatief. "We hebben niet zomaar overal aansluitingen en stopcontacten beschikbaar", legt hij uit. "Een stopcontact voorzien in de fietsenberging is enkel mogelijk met zware technische ingrepen en heel grote kosten. Hem elektriciteit laten aftappen van de gemeenschappelijke stopcontacten in de kelders, is evenmin een optie. De kosten van het verbruik in de kelder worden verrekend in de huurlasten en komen dus bij alle huurders mee op de rekening. We kunnen de andere huurders toch niet mee laten betalen voor de elektriciteit die één huurder nodig heeft?"





Al heeft Maeremans er wel vertrouwen in dat het probleem zich niet lang meer zal stellen. "Viktoor staat opgescheven voor ons nieuwe project in de Elzenstraat. Daar wordt momenteel gebouwd aan twintig appartementen, waarvan er zeventien zijn voorzien voor mensen met een mobiliteitsbeperking. Daar zal Viktoor met zijn scooter via de lift tot in zijn eigen flatje kunnen rijden. We rekenen erop dat de appartementen klaar zullen zijn tegen juli."