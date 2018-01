'Maanlandschap' wijkt voor ontsluitingsweg 24 januari 2018

Er komt een nieuwe ontsluitingsweg in het binnengebied achter de Kapelstraat en de Kerkhofstraat. "Hiermee pakken we een maanlandschap aan dat al twintig jaar overlast veroorzaakt", zegt burgemeester Jeroen Baert (N-VA).





De problemen in het binnengebied achter de Kapelstraat en de Kerkhofstraat, achter bistro 'De Ton', gaan al ettelijke jaren mee. Bij de minste regenval ontstaan er daar putten in het terrein, waardoor de buurtbewoners er niet met hun wagen over kunnen rijden. "De voorbije jaren hebben onze diensten die putten opgevuld, maar dat was een verhaal zonder einde. Dat kostte ons handenvol geld en was telkens maar een tijdelijke oplossing. Het was hoog tijd dat er iets gebeurde", zegt burgemeester Jeroen Baert.





Het gebied wordt heraangelegd met een nieuwe ontsluitingsweg van 4 à 4,5 meter breed. Die zal uitsluitend bedoeld zijn voor bestemmingsverkeer. Naast de weg komt een open sloot die het regenwater moet opvangen en afvoeren.





Alles bij elkaar wordt de prijs van het project geschat op ongeveer 200.000 euro, met 15.000 euro extra als de weg breder wordt. "Igean heeft heel veel tijd gestoken in het opmeten van de grond en het uitklaren van de eigendomsstructuur", vervolgt Baert. "We leggen de weg aan op het openbaar domein, maar wel vlak tegen privéterreinen."





Igean heeft nu, als grondeigenaar, de opdracht om het voorgestelde plan verder uit te werken en te financieren. Het dossier komt sowieso nog terug op de gemeenteraad om het precieze tracé vast te stellen. De bouwvergunning wordt verwacht tegen september of oktober. (BCOR)