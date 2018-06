"Louche chauffeurs? We nemen zakmes mee" 18-JARIGE NICHTJES DOEN MEE AAN LIFTWEDSTRIJD NAAR BARCELONA BEN CONAERTS

30 juni 2018

02u27 0 Boom Voor Caroline De Smedt en haar nicht Caroline Coelus (beiden 18) begint de zomervakantie met een onvergetelijk avontuur. Maandag starten ze in de Barcelona Express, een wedstrijd waarbij ze in vijf dagen al liftend de Spaanse grootstad moeten bereiken.

Vanuit het hart van Europa in vijf dagen naar Barcelona liften, zonder geld of hulp van het thuisfront. Dat is de niet te onderschatten uitdaging waar de deelnemers van de Barcelona Express voor staan. In totaal doen er zo'n driehonderd Franse, Nederlandse en Belgische teams mee, met telkens twee of drie lifters. Onder hen: de 18-jarige Boomse studentes Caroline De Smedt en Caroline Coelus.





Gps-tracker

"We zijn al máánden aan het aftellen", zeggen ze. "Via Facebook kwamen we op de hoogte van de wedstrijd en we dachten: 'kom, laat ons eens zot doen' (lacht). Dat we er een ecologisch doel mee ondersteunen, maakt het alleen maar beter. Door te liften, besparen we tonnen CO2 en met ons inschrijvingsgeld (in totaal 500 euro, red.) worden bomen geplant in ontboste gebieden."





Concreet wordt de lifterswedstrijd opgesplitst in vijf etappes, één per dag, waarna telkens de tussenstand wordt opgemeten. Aan het eind van iedere etappe kunnen de deelnemers samen hun tenten opslaan, genieten van een maaltijd en uitrusten, alvorens ze de volgende ochtend weer verder moeten.





Als alles goed verloopt, bereiken ze volgende vrijdag de meet in Barcelona. Met een ander scenario houden de twee Carolines vooralsnog geen rekening. "Iedereen zegt ons dat we het gevaar opzoeken, maar daar zijn we eigenlijk niet zo mee bezig", zegt Caroline De Smedt. "Mijn moeder was aanvankelijk wel geen voorstander, maar ze wilde haar dochter niet tegenhouden", vertelt ze. "Mijn moeder maakte dan weer geen enkel bezwaar. Maar ja, op dat moment waren we toch al ingeschreven", glimlacht Caroline Coelus.





"Bij louche types zullen we sowieso niet instappen", nemen de meisjes zich voor. "Maar we zullen voor alle zekerheid veel deo meenemen, als alternatief voor pepperspray. Misschien steken we ook nog een zakmes in onze rugzak. Bovendien krijgen we een gps-tracker mee, waarmee de organisatie steeds kan zien waar we ergens zijn."





Tomorrowland-vlag

Het duo hoopt vooral om onderweg veel welwillende en bij voorkeur Belgische chauffeurs tegen te komen. Want liften, beseffen ze, kan soms veel geduld vergen. "We zijn van plan een Belgische vlag mee te nemen, zodat landgenoten ons steeds kunnen herkennen. Of een Tomorrowland-vlag, want iedereen kent het festival."





Wereldreis

Als ze erin slagen hun etappes het snelst af te leggen, stoten de studentes door naar de grote finale en maken ze kans op een wereldreis. Maar of ze dat nu halen of niet, er staat hen in Spanje sowieso een feestje te wachten. "Ik word op 7 juli, onze laatste dag in Barcelona, 19 jaar", zegt Caroline Coelus. "Dat zal sowieso een verjaardag worden die ik niet snel meer zal vergeten."