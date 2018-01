'Koukleumen' aan winterbar 26 januari 2018

De Warmste Winter Wunderbar in De Schorre vormt op zondag 28 januari het decor voor de familiehappening 'Koukleumen'. Van 12 tot 17 uur vinden daar verschillende activiteiten plaats voor jong en oud. Kinderen kunnen onder meer deelnemen aan leuke workshops, zich laten grimeren door 'Tante Koko', zich uitleven op het springkasteel, naar verhalen luisteren in de voorleescaravan van de bibliotheek, naar kortfilms kijken en zichzelf laten fotograferen in de 'Foto Loco'-fotocabine. Om 16 uur komt harmonie De Breydelzonen het evenement muzikaal opluisteren met een kort optreden. De organisatie van 'Koukleumen' is in handen van CC De Steiger, de bibliotheek, Bokaal en het Huis van het Kind. Zoals de naam van het evenement laat vermoeden, is het de bedoeling dat je jezelf warm aankleedt. Een deel van de activiteiten zal buiten plaatsvinden. De toegang is gratis. Info: www.deschorre.be. (BCOR)