‘Kom shoppen in Boom en win ticket voor Tomorrowland’: nieuwe website ‘Beleef Boom’ moet winkeliers boost geven Ben Conaerts

04 januari 2019

19u53 0 Boom ‘Beleef Boom’: dat is de naam van een gloednieuwe app en website die de handelskern van Boom moet versterken. Door aankopen te doen, kan je punten sparen en maandelijks meedingen naar mooie prijzen, waaronder zelfs een duo-dagticket voor Tomorrowland.

Met de app en de website ‘Beleef Boom’ wil het gemeentebestuur het lokale handelscentrum opnieuw een boost geven. Het project, dat tot stand kwam met behulp van een subsidie van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), werd vandaag gelanceerd. “In de steeds veranderende wereld van online shopping willen we onze handelszaken een digitaal duwtje in de rug geven”, zegt schepen van Lokale Economie Kris Van Hoeck (CD&V). “Het uiteindelijke doel is om meer daadwerkelijke en fysieke trafiek te krijgen naar ons handelscentrum. Dat doen we door iedereen die trouw in Boom komt shoppen, te belonen.”

Eerste prijzen al uitgereikt

Wie aankopen doet in Boom, spaart automatisch tombolakansen. Elke maand wordt er uit de shoppers een aantal winnaars gekozen die een mooie prijs in de wacht slepen. De hoofdprijs is een duo-dagticket voor Tomorrowland 2019, maar er zijn ook nog cadeaucheques ter waarde van 50 euro te winnen. Deze avond werden bij interieurzaak Karla Van Ghelder alvast de eerste prijzen uitgereikt. Ivo Siebens uit Boom was de gelukkige die naar huis mocht met het Tomorrowlandticket, al zal hij in juli niet zelf naar De Schorre afzakken. “Ik denk dat mijn kinderen hier meer plezier aan zullen beleven”, lacht hij.

Ook nieuw zijn de zogenaamde ‘Beleef Boom’-punten. Wie bepaalde bezienswaardigheden in Boom bezoekt, krijgt hiervoor vanaf 15 januari 2019 zulke ‘Beleef Boom’-punten. Die kunnen in de toekomst ingeruild worden voor bijvoorbeeld tickets voor een voetbalmatch of voor een cultuurvoorstelling. “Op die manier willen we onze bezienswaardigheden extra in de kijker zetten. Voorlopig gaat het enkel om het Parkstadion, de Schouwburg, het Ecohuis en de bibliotheek, maar zowel de voordelen als de bezienswaardigheden worden de komende weken en maanden uitgebreid”, aldus Van Hoeck.

360 graden-foto’s

Met de app en de website kan je verder op een eenvoudige manier Boom ontdekken of herontdekken. Afhankelijk van je voorkeuren kan je bepaalde bezienswaardigheden of nuttige plekken selecteren. De activiteitenkalender geeft dan weer aan wanneer er evenementen plaatsvinden en of daar commerciële acties aan verbonden zijn. Ook bijzonder: je vindt er een uitgebreid overzicht van de horeca- en handelszaken, die aan de hand van 360 graden-foto’s worden voorgesteld. Zo kan je vanachter je scherm een kijkje nemen in de winkel van Bagage Fashion, watertanden bij de koffiekoeken van Bakkerij Juliens en de sfeer opsnuiven in Bistro De Ton.

De app ‘Beleef Boom’ is te downloaden voor iOS en Android via de app-store. Alle info is te vinden op de website www.beleefboom.be.