James Harman is een van mijn grote helden" SHAKEDOWN TIM STRIKT BLUESLEGENDE ALS PRODUCER

06 april 2018

Boom Shakedown Tim & The Rhythm Revue laten zaterdag een nieuw album op de wereld los. 'Shakedown's Th'owdown' werd geproduceerd door blueslegende James Harman. "Hij is een van mijn grootste helden", zegt frontman Tim Ielegems.

Anderhalf jaar na hun eerste plaat brengen Shakedown Tim & The Rhythm Revue de langverwachte opvolger uit. 'Shakedown's Th'owdown' wordt zaterdag gelanceerd en is net als zijn voorganger doordrenkt met Amerikaanse bluesmuziek van de jaren 40, 50 en 60. Voor de opnames kon het gezelschap rekenen op de hulp van James Harman, een van de grootste namen uit de Amerikaanse blueswereld. Harman treedt al op sinds 1962 en deelde reeds het podium met legendes als B.B. King, Muddy Waters en John Lee Hooker.





"Hij is een van mijn grootste helden", zegt frontman Tim Ielegems. "Ik heb een paar keer met hem mogen touren en de laatste keer was het zo leuk dat ik hem heb gezegd dat ik mijn volgende plaat samen met hem wilde maken. Het was meer een grap dan een concreet voorstel, maar James was zo enthousiast dat het er een aantal maanden later effectief van gekomen is. Hij is al 71 en heeft een heel rijk leven achter de rug. Ik wou absoluut de kans grijpen. Uiteindelijk tekende hij in als producer en speelt hij in drie nummers mondharmonica."





Harman heeft duidelijk zijn stempel gedrukt op 'Shakedown's Th'owdown'. Hij nodige de Amerikaanse bluespianist Gene Taylor uit en is onder meer verantwoordelijk voor de ntitel. "Tijdens een van de opnames verraste James ons door luidkeels 'Shakedown's Th'owdown' te roepen", lacht Ielegems. "Dat wil zoveel zeggen als: 'dit zijn onze nummers en dit is ons feestje'. Ook de titel van de openingstrack, 'Drop you like a bad habit', is een uitspraak van James. Hij deed ze na een discussie met een tourmanager."





De muziek mag dan wel klinken als blues van de vorige eeuw, de teksten zijn wel hedendaags. In 'I will unfriend you' haalt Shakedown Tim Facebook door de mangel en in 'Let's get a life' roept hij jongeren op van achter hun computerscherm vandaan te komen. "Ik ben zeker niet tegen Facebook, maar mensen nemen dat zo serieus. Soms denk ik: ga eens een pint drinken op café in plaats van je eten te fotograferen."





Zaterdag wordt 'Shakedown's Th'owdown' voorgesteld met een optreden in de Arenbergschouwburg in Antwerpen. Shakedown Tim & The Rhythm Revue laten zich er onder meer vergezellen door de Gentse blueszanger Tiny Legs Tim, pianist Ilias Scotch en mondharmonicaspeler Big Dave. Nadien volgt een tour door binnen- en buitenland, met haltes langs Noeveren Kermis in Boom en de Bokaal Zomerbar in Terhagen. In september en oktober wacht nog een concertreeks met James Harman in het teken van de nieuwe plaat.