"Ik wil thuis voor mijn man kunnen zorgen" PATRICIA BLEYS (35) VINDT GEEN AANGEPASTE SOCIALE WONING BEN CONAERTS

31 juli 2018

02u27 0 Boom Patricia Bleys (35), een mama van vier, zou graag voor haar zwaar gehandicapte echtgenoot Filip (49) blijven zorgen. Die kreeg eerder dit jaar een hersenbloeding en moet voortaan half verlamd door het leven. Alleen vindt Patricia geen sociale woning die wettelijk gezien groot genoeg is voor haar gezin.

8 juli 2017. Het had voor Patricia Bleys de start moeten zijn van een nieuw hoofdstuk. Na talloze toxische relaties huwde ze nu met een man die wél goed was voor haar en haar kinderen: Filip De Buyser (49). "Ik had Filip leren kennen op het werk", vertelt Patricia. "Ik had op dat moment al drie kinderen van mezelf: Yardo (15), Lennert (13) en Brandon (11). Maar Filip kon uitstekend met hen opschieten. Ik was blij dat ik eindelijk een goed iemand ontmoet had. We waren twee handen op één buik. Filip had een kinderwens en die hebben we samen in vervulling laten gaan. In oktober vorig jaar is ons dochtertje Cataleya geboren. Eindelijk leek mijn leven op het juiste spoor te zitten."





Hersenbloeding

Op de nacht van 6 op 7 januari sloeg echter het onheil toe en kreeg Filip een hersenbloeding. "Het was de start van een heel trieste periode voor mij", zegt Patricia. "Opeens was ik een alleenstaande moeder met vier kinderen. Er kwam heel veel op mijn schouders terecht. Nu ligt Filip in het revalidatiecentrum De Mick in Brasschaat. Hij kan niet stappen, niet praten, zelfs zijn mond amper opendoen. De kans op verbetering is uitgesloten en in september moet hij de instelling verlaten. Het liefst wil ikdat hij weer bij mij komt wonen, maar dat is op ons huidige appartement - op de achtste verdieping, met maar twee slaapkamers - niet haalbaar."





Patricia hoopt dat ze tegen die tijd naar een rolstoeltoegankelijke sociale woning kan verhuizen met een ziekenhuisbed en drie slaapkamers voor de kinderen. Zelf wil ze naast het ziekenhuisbed in de woonkamer slapen. "Het is mijn bedoeling om zelf voor Filip te zorgen", zegt ze. "Ik wil 's voormiddags halftijds gaan werken en 's namiddags thuis zijn voor Filip. Wie goed is voor mij, die laat ik niet vallen. Het zal hem bovendien deugd doen om bij zijn pasgeboren dochtertje te kunnen zijn. Het alternatief is dat Filip naar het WZC Den Beuk in Boom verhuist. Maar de rusthuisfactuur van 2.000 euro per maand zou ik nooit kunnen betalen."





SVK Optrek

"We hebben begrip voor de situatie, maar we hebben in ons patrimonium geen woning of appartement die voldoet aan de vereisten van het gezin", zegt Frank Maeremans van sociale huisvestingsmaatschappij Goed Wonen Rupelstreek. "Als we al een plek hebben die groot genoeg is, is de mobiliteit en toegankelijkheid weer niet ideaal. Bovendien zitten we met wachtlijsten die we moeten respecteren. Ik raad Patricia aan om contact op te nemen met het SVK Optrek, een sociaal verhuurkantoor dat andere voorrangsregels hanteert dan wij. Als men daar al een aanbod heeft, zijn er daar meer mogelijkheden om voorrang te geven aan dit gezin."





"Filip zal sowieso niet op straat worden gezet", verzekert OCMW-voorzitter Inge De Ridder (N-VA). "Er zal een financieel en sociaal onderzoek worden verricht en als blijkt dat het gezin de rusthuisfactuur niet kan betalen, kan daarin worden tussengekomen. Onze maatschappelijk assistent zal alle mogelijkheden aangrijpen om dit gezin te helpen."