"Ik droom van zangcarrière" BOMENAAR MICHIEL DE MEYER IS WINNAAR 'STERACTEUR STERARTIEST' BEN CONAERTS

02u26 0 Michiel werd gisteren in de bloemetjes gezet in het gemeentehuis. Vlnr.: schepen Francisco Sanchez, mama Ann Mortelmans, burgemeester Jeroen Baert, oma Godelieve Van Dyck, Michiel De Meyer, papa Luc De Meyer en schepen Inge De Ridder. Boom Na zijn klinkende overwinning in 'Steracteur Sterartiest' lijkt 'Thuis'-acteur Michiel De Meyer (24) klaar voor een muzikale carrière, in de voetsporen van Stan Van Samang. "Ik zou dolgraag blijven zingen", zegt de Bomenaar. "Er zijn gesprekken lopende, maar er is nog niet concreets." Gisteren werd hij alvast gehuldigd op het Boomse gemeentehuis.

Dat hij kan acteren, had Michiel De Meyer al uitvoerig bewezen op het theater en op het tv-scherm. Maar sinds 'Steracteur Sterartiest' weten we dat er ook een uitstekend popzanger in hem schuilt. De manier waarop hij het één-programma naar zijn hand heeft gezet, zonder ook maar één keer op de pijnbank te belanden, heeft indruk gemaakt. Zo veel indruk dat de vergelijking met Stan Van Samang, die andere winnaar van 'Steracteur Sterartiest', snel wordt gemaakt. Van Samang wist na zijn overwinning in 2006 zo'n succesvolle muziekcarrière uit te bouwen dat hij regelmatig het Sportpaleis kan vullen. Wie durft te zeggen dat het met Michiel niet dezelfde richting zal uitgaan?





"Ik wil zeker graag blijven zingen. Dat is een droom van mij. Het is op dit moment nog een kwestie van de juiste stijl te vinden, en de juiste mensen om me te begeleiden. Er zijn al gesprekken lopende, maar het zal binnenkort wel duidelijk zijn hoe concreet het allemaal wordt. Het zal alleszins in het Nederlands zijn. Dat ligt me het beste, denk ik. En sowieso zal ik het zingen blijven combineren met het acteren. Ik blijf meespelen in 'Thuis' (waar hij de rol van Arne vertolkt, red.) en binnenkort gaan we door Vlaanderen toeren met 'Goodbye, Norma Jeane, een musical over de laatste avond van Marilyn Monroe."





Dieter Bacquaert Michiel in actie tijdens het programma.

Geen druk

"Ik had nooit verwacht dat ik 'Steracteur Sterartiest' zou winnen. Ik gaf mezelf misschien vier, hooguit vijf afleveringen. Dan zou ik er wel uitliggen, dacht ik. Tijdens de laatste twee afleveringen heb ik geen druk meer gevoeld. Ik had mijn doel al meer dan bereikt. Voor de finale aflevering heb ik dan ook nog eens het geluk gehad dat ik de hele dag bezig was met voorbereidingen op de voorstellingen van 'The Little Mermaid' (musical waarin Michiel de rol van Prins Erik vertolkt, red.). Ik had dus eigenlijk geen tijd om me zenuwachtig te maken."





Musical

"Ik was zeker niet de beste zanger van 'Steracteur Sterartiest'. Dat geef ik gerust toe. Ik heb een musicalopleiding gevolgd in Tilburg, ja. Maar het is niet omdat je een goede musicalzanger bent dat je ook een goede popzanger bent. Dat zijn twee verschillende dingen. Net zoals een voetballer ook niet noodzakelijk goed basketbal kan spelen. Maar 'Steracteur Sterartiest' draaide om meer dan alleen maar zingen. Het draaide om artiest zijn."





Met zijn deelname heeft Michiel bovendien geld ingezameld voor een goed doel van zijn eigen keuze. Dat is Villa Rozerood, een zorghotel in De Panne voor gezinnen met ernstig zieke en zorgbehoevende kinderen. "Mijn opa heeft zich altijd ingezet voor Villa Rozerood", vertelt Michiel. "Na zijn overlijden is dat gestopt, maar we hebben ons in de familie wel altijd verbonden gevoeld met het zorghotel. Toen ik de vraag kreeg welk goed doel ik wilde ondersteunen, was de keuze dan ook snel gemaakt. Hoeveel geld ik heb ingezameld, is nog niet duidelijk. Maar de cheque van 10.000 die ik heb gewonnen, is sowieso voor hen. Net zoals de opbrengst van de sms-voting."





Harmonie

De prestaties van Michiel in 'Steracteur Sterartiest' hebben veel losgemaakt in Boom. "Als mijn 'moeke' over de markt liep, werd ze regelmatig herkend en aangesproken. Veel lokale handelaars hadden voor de finale ook affiches voor hun ramen gehangen. Guy Godts, mijn vroegere leerkracht op de muziekacademie, stuurde me na elke aflevering een sms. En ik heb zelfs gehoord dat Harmonie Rupelzonen, waar ik vroeger nog deel van heb uitgemaakt, hun repetities stillegden om samen naar 'Steracteur Sterartiest' te kunnen kijken. Echt fantastisch, al die steun", glundert Michiel.





Gisteren werd de Bomenaar, in het gezelschap van zijn ouders en zijn 'moeke', ook nog eens in de bloemetjes gezet op het gemeentehuis. Burgmeester Jeroen Baert (N-VA) is een van de velen die overtuigd zijn van Michiels talent. "Boom is trots op jou", aldus de burgemeester. "Je bent een uitstekende ambassadeur voor onze gemeente en je gaat ongetwijfeld een schitterende toekomst tegemoet."