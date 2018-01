"Ik ben platte politieke spelletjes beu" RAADSLID ABDEL EL-HAJOUTTI VERLAAT FRACTIE BOOM ÉÉN BEN CONAERTS

19 januari 2018

02u36 0 Boom Na het opstappen van vier leden van de N-VA-fractie verliest nu Boom één een gemeenteraadslid. Abdel El-Hajoutti liet weten voortaan te zetelen als onafhankelijke. Reden is de houding van Boom één in het dossier van de nieuwe bibliotheek. "De partij wil de verhuis koste wat kost uitstellen tot na de verkiezingen." Er is nu geen meerderheid meer.

Abdel El-Hajoutti, sinds deze legislatuur gemeenteraadslid voor Boom één, maakte gisteren bekend dat hij verder zetelt als onafhankelijke. "Toen de vier N-VA-leden hun ontslag aankondigden, was de bestuurscoalitie de meerderheid kwijt. Dus kon de zogenaamde 'nieuwe meerderheid' (Boom één, Groen en onafhankelijken Mark van Heel, Britt Willems, Juan Roca Cervera en Ils Blommaerts, samen goed voor dertien zetels van de 25, red.) alle kansen grijpen om te tonen dat het écht anders kan. Helaas heb ik de afgelopen maanden moeten vaststellen dat 'de nieuwe meerderheid' die kansen niet heeft gegrepen. Integendeel, ze heeft wat werd aangeklaagd gewoon verdergezet. De afgelopen gemeenteraden in deze nieuwe politieke situatie waren overleg, visie en democratisch debat ondergeschikt aan plat politiek spel. Zo kan en wil ik niet aan politiek doen", verduidelijkt El-Hajoutti.





Daarmee verwijst El-Hajoutti naar projecten die onder impuls van 'de nieuwe meerderheid' in de koelkast zijn gestopt tot na de legislatuur (zoals de herinrichting van de Frans De Schutterlaan, red.). De druppel die voor het gemeenteraadslid de emmer deed overlopen, was de houding van Boom één in het dossier van de nieuwe bibliotheek. Dat kwam in december op de gemeenteraad, maar werd -onder impuls van Boom één, Groen en de vier onafhankelijken - uitgesteld tot zij meer informatie hadden verkregen. "Intussen is een plaatsbezoek georganiseerd op de mogelijke nieuwe site en kregen de raadsleden de kans bijkomende vragen in te dienen", vervolgt El-Hajoutti. "Voor mij is het duidelijk geworden dat dit een goed onderbouwd en verdedigbaar dossier is. Bovendien is de huidige locatie van de bib totaal opgeleefd. De nieuwe site is beter bereikbaar en biedt meer parkeerfaciliteiten."





Ontwikkeling jongeren

Tijdens de fractievergadering van Boom één afgelopen maandag bleek dat El-Hajoutti alleen stond met zijn standpunt. "Het werd voor mij duidelijk dat Boom één het dossier van de bibliotheek niet kon goedkeuren met als enige beweegreden het uitstellen van een beslissing tot na de verkiezingen. Ik vrees dat van uitstel afstel komt. Voor mij persoonlijk heeft de bibliotheek enorm veel betekend. Ze heeft mij mee gemaakt tot de persoon die ik ben en ik ben ervan overtuigd dat ze ook onze jongeren kan helpen in hun ontwikkeling. De realisatie van een eigentijdse bib is niet zomaar 'een dossiertje'. Ik pas resoluut voor politieke spelletjes die dergelijke belangrijke keuzes op de helling zetten. Ik wil mezelf in de spiegel kunnen blijven aankijken en weten dat ik altijd gehandeld heb in eer en geweten. De komende maanden moeten uitwijzen waar mijn politieke toekomst ligt. Ik blijf mezelf voor de volle 100 procent inzetten als onafhankelijk raadslid."