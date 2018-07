"Hitteplan heeft uitstekend gewerkt" TOMORROWLAND 2018 GAAT GESCHIEDENIS IN ALS WARMSTE OOIT DAVID ACKE

30 juli 2018

02u30 0 Boom Heet, heter, heetst. Zo zal Tomorrowland 2018 nog het best herinnerd worden. Met temperaturen tot 35 graden en meer was deze editie dan ook de warmste ooit. De organisatie nam echter hittemaatregelen en die hebben hun werk gedaan. Het Vlaamse Kruis moest 6.300 mensen verzorgen. Dat zijn er ongeveer evenveel als andere jaren, toen het lang niet zo warm was.

Tomorrowland 2018 behoort definitief tot de geschiedenisboeken. Vooral het tweede weekend zal herinnerd worden als eentje waar vooral de weergoden met de nodige aandacht gingen lopen. Op donderdag en vrijdag was het bakken en braden met temperaturen tot 35 graden. Daarom heeft de organisatie extra maatregelen genomen. "Op het festivalterrein hadden we meer dan een half miljoen gekoelde flesjes water klaarstaan. Ook werden de deuren vroeger geopend en deelden we water uit aan de inkom. Vier speciale waterbars gaven twee flesjes voor de prijs van één en acht benevelingskanonnen stonden verspreid over de verschillende podia om de festivalgangers te verkoelen", vertelt woordvoerster Debby Wilmsen.





Pull

Zelfs de watertemperatuur van de douches werd verlaagd. Maar ook voor de crew was het puffen en zweten. Zij konden rekenen op extra schaduwplekken om verkoeling te zoeken. Zaterdag en zondag daalden de temperaturen dan weer tien graden. Hier en daar liepen mensen zelfs met een pull aan. "Toen we hier vrijdag aankwamen, was het immens warm. Het was puffen en zweten en dan moesten we al ons materiaal nog eens meesleuren. Maar de organisatie heeft ons goed opgevangen en we konden makkelijk aan voldoende water geraken", zegt Jennifer (24) uit New York. Met tien graden minder warm op zaterdag en zondag was het dan ook even aanpassen voor de festivalgangers. "Van bikini naar een pull, ook dat kan op Tomorrowland", lacht ze.





Hydrateren

Dat de maatregelen tegen de warme temperaturen werkten, vertelt ook Robby Cardinas, dienstleider van het Vlaamse Kruis. "De voorbije twee weken hebben we 6.300 mensen verzorgd. In vergelijking met afgelopen edities is dat ongeveer hetzelfde. We merkten wel dat we afgelopen donderdag en vrijdag, toen het echt heet was, dertig procent meer mensen verzorgd hebben tegenover donderdag en vrijdag een week eerder. In de meeste gevallen was hydrateren voldoende om die mensen er weer bovenop te krijgen."





Volgens Cardinas hebben het overleg met de verschillende hulpdiensten en de maatregelen van de organisatie, hun vruchten afgeworpen.





Bezoekers

Ook deze keer kwamen de People of Tomorrow van over heel de wereld. Er waren mensen uit Cyprus, Kenia, Bahrein, Sri Lanka, Ecuador en één iemand kwam uit Bolivia. De meesten sliepen op de camping DreamVille. Die was 128 voetbalvelden of 641.000 vierkante meter groot. "We bieden twaalf accommodatieformules aan, maar de meesten slapen op onze 'gewone camping', we noemen dat Magnificent Greens. Dat gaat om 27.000 mensen per weekend. Op DreamVille logeren meer dan 120 verschillende nationaliteiten en werken we fulltime met vijfhonderd medewerkers. Daarnaast werden nog eens twintig B&B's en hotels afgehuurd en verbleven er tienduizend mensen in hotels in Brussel.