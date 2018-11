“Geluk kan je trainen als een spier” Isabelle Depaepe wil kinderen aanleren hoe gelukkig te worden Ben Conaerts

17u21 10 Boom Isabelle Depaepe (37) wil kinderen van 6 tot 13 jaar helpen zich gelukkiger te voelen. Daarom wil ze - met behulp van een gelukskoffer - op zoveel mogelijke Vlaamse scholen lessen gaan geven in geluk. “Je dag beginnen met een ‘goeiemorgen’ kan al veel helpen.”

Krijgen onze scholieren binnenkort in de lessen Wiskunde en Plastische Opvoeding ook een hoofdstukje over geluk aangereikt? Als het van Isabelle Depaepe afhangt, is dat inderdaad de toekomst. De Boomse – al zes jaar coach, vooral op bedrijfsvlak – wil kinderen van 6 tot 13 jaar leren om gelukkiger te zijn.

“Geluk wordt voor vijftig procent bepaald door je genen, en voor tien procent door de omstandigheden. Dat wil zeggen dat veertig procent het gevolg is van bewust gedrag. Geluk is dus een soort spier die je kan trainen. Hoe meer je ze traint, hoe beter ze werkt”, aldus Depaepe.

Knuffelbeer

Zeven lessen van telkens hooguit anderhalf uur moeten volgens Depaepe volstaan om de basis mee te geven. In de lessenreeks komen uiteenlopende thema’s aan bod, zoals geluk, positief denken, dankbaarheid en talent. “In de eerste les laat ik alle kinderen iets meebrengen wat hen gelukkig maakt. Dat kan vanalles zijn, van een smartphone tot en knuffelbeer. De kinderen krijgen ook werkboekjes mee die hen bijvoorbeeld doen nadenken over complimenten die ze elkaar willen geven.”

“De bedoeling is om kinderen op een andere, meer positieve manier naar het leven te laten kijken. Eén tegenslag mag je dag niet verpesten. Ook achter grijze wolken schijnt de zon. Het is belangrijk dat ze die boodschap op jonge leeftijd meekrijgen. Een volwassene kan aangeven wanneer hij zich niet gelukkig voelt en kan zelf stappen zetten om er iets aan te doen. Een kind gaat nooit uit zichzelf zeggen dat hij een gelukscoach nodig heeft.”

Roze zonnebril

Een handig hulpmiddel in de lessen is de gelukskoffer waar Depaepe – als enige in ons land – gebruik van maakt. Daarin zitten onder meer een geluksspel en een roze en zwarte zonnebril. “Wie de roze bril opzet, is niet alleen heel hip, maar moet ook positief in het leven staan. De zwarte bril is voor de zwartkijkers onder ons”, glimlacht ze.

“Het is een nieuwe levenswijze die ik wil aanreiken. Je dag beginnen door tegen de eerste persoon die je ziet ‘goeiemorgen’ te zeggen, kan al heel veel helpen. Dan voel je jezelf een stuk beter dan wanneer je uit je bed komt met gezucht en geklaag.”

In het Nederlandse onderwijs bestaan de gelukslessen al een achttal jaar. “Daar werken vandaag al 360 scholen mee, evenals gemeenten en OCMW’s”, weet Depaepe. “Op die manier worden er ongeveer 20.000 scholieren bereikt. In Vlaanderen geef ik de lessen momenteel al aan 90 kansarme kindjes van de vzw BiJeVa, waar ik vrijwilliger ben. Maar het zou mooi zijn als ook onze scholen voor het project warmlopen. Veel van de ideeën uit de gelukslessen kunnen zonder moeite in de bestaande vakken worden geïntegreerd.”

Meer info vind je op de website www.gelukskoffer.vlaanderen.