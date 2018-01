"Geen zenuwen... tot ik in de auto naar trouw zat" Frie Van den Brande (29) neemt deel aan 'Blind Getrouwd' BEN CONAERTS

27 januari 2018

03u08 0 Boom Maandag start op VTM het derde seizoen van 'Blind Getrouwd'. Een van de deelneemsters is de Boomse Frie Van den Brande (29). Zij trouwde met iemand die ze voordien nog nooit had gezien. "Ik heb mezelf vrij rustig kunnen houden. Tot we op weg waren naar het gemeentehuis."

Het concept achter het VTM-programma 'Blind Getrouwd' is genoegzaam bekend. De deelnemers trouwen elk met een compleet onbekende, die door wetenschappers aan hen werd gekoppeld. Op zijn minst een gedurfd experiment, al staan er ook velen te springen om zich aan het avontuur te wagen. Maar liefst 3.600 Vlamingen hadden zich voor het nieuwe seizoen ingeschreven. Uiteindelijk werden er slechts tien met elkaar gematcht: tien kandidaten met wie we de komende maandagavonden kunnen meeleven. Frie Van den Brande uit Boom is een van hen.





Verlossend bericht

"Ik heb naar het tweede seizoen van 'Blind Getrouwd' gekeken en was onder de indruk van de professionaliteit waarmee de wetenschappers tewerk gaan. Ik ben zelf nogal een rationeel persoon, dus ik geloof wel dat de wetenschap een handje kan helpen om de ware te vinden. Ik was op dat moment al een jaar single en ik had al een aantal datingapps geprobeerd, maar dat was mijn ding écht niet. Dus dacht ik: laat het maar eens aan de experten over."





Na haar inschrijving volgde een maandenlange periode waarin Frie psychologisch werd gescreend. Tot ze opeens het verlossende bericht kreeg. "Dat was heel gek", glimlacht ze. "Niemand had me op voorhand iets laten weten. Het gebeurde tijdens een gesprek met Margo, een van de psychologen van het programma. Ik was er eigenlijk al van overtuigd dat het op niks zou uitlopen. Maar opeens zei Margo me dat ik ging trouwen. Dat ze een man hadden gevonden voor mij. Ik wist niet wat ik hoorde. Dat zie je ook op de beelden. Ik geloofde het zelf niet."





Druk maar leuk

Daarna ging alles heel snel. "Ineens moest ik mijn huwelijk beginnen voor te bereiden", vervolgt Frie. "Mijn vrienden en familie op de hoogte brengen, een bruidsjurk gaan kiezen, allerlei dingen regelen voor het trouwfeest... Het waren drukke maar leuke weken. Ik heb mezelf behoorlijk rustig kunnen houden, ook naarmate de trouwdatum dichterbij kwam. Ik had vertrouwen in de experten en ging er dus vanuit dat ik zou trouwen met een leuke persoon met wie ik overeen zou komen. Ik hoopte op iemand met dezelfde normen en waarden als ik, iemand grappig en intelligent. Pas toen ik in de auto zat richting het gemeentehuis van Boom, begonnen er allerlei negatieve scenario's door mijn hoofd te gaan. Wat als we elkaar niet knap zouden vinden? Wat als we niks te zeggen zouden hebben?"





Wie de echtgenoot van Frie is geworden en of de match succesvol was, zal de volgende weken duidelijk worden. "Ik denk niet dat ik maandag zelf voor de buis ga zitten", zegt ze. "Ik vind het nogal raar om mezelf op tv te bekijken. Maar ik ga de afleveringen sowieso opnemen om ze later ooit nog eens te kunnen terugzien. Zo'n avontuur als 'Blind Getrouwd', dat blijft je altijd bij."





'Blind Getrouwd' is vanaf maandag te zien om 20.35 uur op VTM.