"Erfgoed mag niet verloren gaan" RESTAURATIE BAKSTEENSITE KAN DIT JAAR VAN START GAAN BEN CONAERTS

24 januari 2018

02u54 0 Boom De gemeente heeft de oude steenbakkerijsite van Lauwers op Noeveren aangekocht. Daarmee kunnen de nodige middelen worden vrijgemaakt voor de restauratie van de monumenten op het terrein. "We willen dit erfgoed vrijwaren voor de toekomst", zegt burgemeester Jeroen Baert (N-VA).

De steenbakkerijsite van Lauwers behoort voortaan tot het eigendom van de gemeente Boom. De gemeente kocht de site van de vzw Emabb, die de voorbije 25 jaar het beheer voor haar rekening heeft genomen. De kostprijs bedraagt 1 symbolische euro, maar de gevolgen van de transactie zijn aanzienlijk. Nu de gemeente eigenaar is, kan men voor de dringende restauratie van de site immers rekenen op een subsidie van 80 procent van de Vlaamse overheid. De verantwoordelijkheid voor de baksteensite ligt voortaan bij de vzw Emabb en Kempens Landschap, die de site in erfpacht hebben gekregen. Kempens Landschap zal de restauratie coördineren, terwijl de Emabb zich kan focussen op de openstelling van de steenbakkerij voor het publiek.





"We zetten hiermee ongetwijfeld een mijlpaal in de geschiedenis van de site Emabb", zegt burgemeester Jeroen Baert (N-VA). "De site is een belangrijke getuige van het steenbakkerijverleden in onze regio. Vooral de ringoven met schoorsteen waarin vroeger bakstenen werden gebakken, is bijzonder. Verder staan er op het domein nog onder meer een schrijnwerkerij, typische arbeidershuisjes en oude paardenstallen. We mogen dit erfgoed niet verloren laten gaan en willen streven naar behoud door ontwikkeling. Alleen door de site te restaureren en de herbestemming aan te pakken, kunnen we ze vrijwaren voor de toekomst."





Ringoven

De eerste restauratiewerken kunnen mogelijk al dit najaar worden uitgevoerd. "Na een inspectie bleek dat de ringoven met schoorsteen en de schrijnwerkerij er het slechtst aan toe zijn", zeggen gedeputeerden Peter Bellens en Inga Verhaert, covoorzitters van Kempens Landschap. "Voor de dertig meter hoge schoorsteen van de ringoven zijn er alvast plannen. We onderzoeken de piste om op de schoorsteen een 'viewpoint' te plaatsen, van waaruit de bezoeker een zicht krijgt op de Rupel en Noeveren. Zo kan men de impact van de baksteenindustrie nog beter bevatten en geven we opnieuw een functie aan de oude schoorsteen."





Uiteindelijk is de hoop dat over een vijftal jaar alle gebouwen zullen zijn aangepakt en herbestemd. "De grote lijnen voor het erfgoedbeheer staan al op papier", zeggen Bellens en Verhaert. "Intussen bekijken we samen met de vrijwilligers van de vzw Emabb hoe de ontsluiting voor het publiek het best kan verlopen. Want sowieso zal deze waardevolle site openblijven voor bezoekers en uitgroeien tot een nog sterkere toeristische troef voor de gemeente en de regio."