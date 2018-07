"Een droom om hier eindelijk te zijn" 38.000 KAMPEERDERS UIT 120 LANDEN STROMEN TOE OP DREAMVILLE BEN CONAERTS

20 juli 2018

02u41 0 Boom 38.000 festivalgangers zijn gisteren aangekomen op camping Dreamville. Voor velen was het al meteen een eerste hoogtepunt in de wondere wereld van Tomorrowland. "Het voelt als een droom om hier eindelijk te zijn", klonk het meermaals. Vanaf 12 uur vandaag, als het festival zijn deuren opent, kan de 'madness' helemaal losbarsten.

Dreamville mocht gisteren 38.000 festivalgangers verwelkomen. Liefst meer dan 120 nationaliteiten zijn er op de camping vertegenwoordigd. Zeggen dat Tomorrowland de hele wereld samenbrengt in Boom, is dan ook verre van overdreven. Joseph Zuniga, Mario Ortiz, Brenda Jaramillo en René Zaragoza hebben de verplaatsing helemaal vanuit Mexico gemaakt. "Het is pas de eerste keer dat we de Atlantische Oceaan zijn overgevlogen en Europa kunnen bezoeken", zeggen Joseph en Mario. "We zijn via New York en Parijs naar Brussel en vervolgens naar Boom gekomen. Ik denk dat we zo'n 48 uren op een luchthaven hebben moeten doorbrengen. Maar om hier te geraken, was het dat allemaal meer dan waard. Tomorrowland is echt 'huge' in Mexico en ik ben dol op de muziek en de sfeer. Het voelt als een droom om hier aanwezig te zijn."





Voor de 30-jarige Young Yun Kim uit Zuid-Korea is het al zijn tweede bezoek aan Tomorrowland. "Ik was er vorig jaar ook al bij, maar ik wou absoluut terugkeren. Vorig jaar heb ik op Tomorrowland enkele Belgische vrienden gemaakt en nu liggen we hier samen op de camping. Na dit weekend reis ik verder naar Ibiza om daar het feestje voort te zetten. Voor mij wordt het misschien wel de laatste keer dat ik dit kan meemaken, dus ik wil er ten volle van genieten. Mijn vriendin houdt niet zo van festivals, zie je." (lacht)





Wie gisteren voor de eerste keer Dreamville betrad, zal ongetwijfeld grote ogen hebben getrokken. Dreamville is immers veel meer dan zomaar een camping. Je vindt er onder meer een bakker, een slager, een tattooshop, een wasbar, een kapper, een theehuis, een supermarkt en een fitnesszone. Als je de dag op ontspannen manier wil beginnen, kan je zelfs dagelijks van 9.30 tot 14 uur deelnemen aan verschillende yogasessies. De hele camping is 641.000 vierkante meter groot, goed voor 128 voetbalvelden, en wordt in goede banen geleid door een ploeg van 500 mensen.





EasyTents

Van de 38.000 kampeerders verblijven er 27.000 in hun eigen tentje. Maar net als de voorbije jaren zijn er ook nu weer meer luxueuze opties beschikbaar. De 2.500 EasyTents zijn bijvoorbeeld de ideale accommodatie voor festivalgangers die liever geen eigen tent of kampeermateriaal meezeulen. Een nieuwe logeerformule jaar zijn de zogenaamde Kokomo's, romantische tenten voor twee personen waar je kan slapen op schuimmatrassen, comfortabele dekbedden en zacht beddengoed.





Na het opzetten van de tent kon er gisteren al meteen een eerste feestje losbarsten op The Gathering, de traditionele kick-off party van Dreamville. Onder meer Romeo Blanco, MATTN, Regi & Yves V en surprise act Afrojack kwamen daar het vuur aan de lont steken. Voor de duizenden kampeerders het perfecte begin van wat nu al een onvergetelijk weekend moet worden. Of zoals een van de feestvierders het verwoordde: "Het wordt een magische ervaring."