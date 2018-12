‘Dolfijntje for Life’ levert 7.300 euro op Ben Conaerts

25 december 2018

Het ‘Music for Life’-team van Guy Apers en Siggy De Groot heeft 7.300,70 euro ingezameld voor ‘De Warmste Week’. Dat bedrag gaat integraal naar het IE-zwembad Dolfijntje in Willebroek. Dat is een aangepast therapeutisch zwembad voor mensen met een hersenletsel of andere aandoeningen.

Het team heeft het bedrag ingezameld door onder meer een bingo te houden, een frietfeest te organiseren en tal van snoepzakken te verkopen, dit alles onder de noemer ‘Dolfijntje for Life’. “We zijn heel erg tevreden met de opbrengst en willen iedereen bedanken die mee zijn steentje heeft bijgedragen. Niet in het minst onze talrijke vrijwilligers en onze sponsors van Café Noeveren, Banden Tom, Frituur Frithuisje en Dagbladhandel De Griffel”, aldus Guy en Siggy.

Guy, Siggy en co zijn het bedrag zelf gaan overhandigen in het Music for Life-dorp in domein Puyenbroeck in Wachtebeke. Ze maakten van de gelegenheid gebruik om de drie StuBru-presentatoren die een week lang in de kou hebben gekampeerd, te trakteren op drie van hun snoepzakken.