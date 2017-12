'Dolfijntje for Life' levert 5.700 euro op 02u40 0

De actie 'Dolfijntje for Life' van Guy Apers en Siggy De Groot heeft 5.700 euro opgeleverd voor het goede doel. Vrijdagavond is het duo, vergezeld door een aantal medewerkers en sympathisanten, de cheque gaan overhandigen in het 'Music for Life'-dorp in Wachtebeke. "We zijn iedereen dankbaar die ons gesteund heeft", luidt het. Het hele bedrag gaat naar de het therapeutisch zwembad Dolfijntje in Willebroek. Guy, Siggy en hun team van medewerkers hebben maandenlang inspanningen geleverd om geld in te zamelen voor het zwembad. Ze organiseerden onder meer een snoepjesverkoop en een pannenkoekenslag. (BCOR)