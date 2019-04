‘Doeboek’ laat kinderen spelenderwijs De Schorre ontdekken Ben Conaerts

15u12 0 Boom Goed nieuws voor gezinnen met kinderen die nog op zoek zijn naar een leuke activiteit voor de komende paasvakantie. De Schorre heeft zopas zijn ‘Doeboek’ gelanceerd, een beleefboek dat kinderen de kans geeft om al spelenderwijs het recreatiedomein te leren kennen. Het is te koop aan het onthaal voor 5,95 euro.

De Schorre slaagt er ieder jaar in om een breed publiek aan te trekken. Maar voor kinderen mocht het nog net wat meer zijn. Daarom heeft het provinciaal recreatiedomein nu een speciaal ‘Doeboek’ gelanceerd, op maat van de jongste bezoekers. “Met het ‘Doeboek’ kan je urenlang op avontuur gaan in De Schorre”, zegt gedeputeerde van Recreatie en Groendomeinen Jan De Haes (N-VA). “Je maakt kennis met de geschiedenis van De Schorre, de activiteiten die hier allemaal te beleven zijn en de fauna en flora die je hier kan aantreffen. Het boek, gemaakt op gerecycleerd papier, zorgt voor urenlang speelplezier tijdens én na je bezoek. Het is ideaal voor kleine en grote ontdekkers.”

Leuk zijn ook de opdrachtjes die we in het ‘Doeboek’ hebben gestoken. Zo moet je op zoek gaan naar je favoriete quote tussen de duizenden boodschappen die in de Tomorrowlandbrug staan gekerfd Liesbeth Haesevoets en Liesbeth Talboom

Raadseltjes

Het ‘Doeboek’ werd ontworpen in samenwerking met het creatief team van het marketingbureau Studio Maria. “We hebben ons gericht op de leeftijdsgroep van de lagere school”, zeggen illustratrice Liesbeth Haesevoets en Liesbeth Talboom, die instond voor de teksten. “Het boek is dus zowel boeiend voor iemand van zes als voor iemand van twaalf jaar. Je vindt onder meer woordzoekers en raadseltjes, maar dan wel van verschillende niveaus. Leuk zijn ook de opdrachtjes die we in het ‘Doeboek’ hebben gestoken. Zo moet je op zoek gaan naar je favoriete quote tussen de duizenden boodschappen die in de Tomorrowlandbrug staan gekerfd. Als je met het boek op avontuur trekt in De Schorre, ga je sowieso meer zien dan anders.”

1.000 exemplaren

De kinderen van het eerste, tweede en derde jaar van basisschool Villa Kakelbont uit Boom kregen het ‘Doeboek’ als eerste overhandigd en gingen er meteen mee aan de slag. Tekeningen inkleuren, een doolhofspel spelen, zich verdiepen in weetjes over De Schorre, een rebus oplossen of meteen op avontuur gaan: de 42 jongens en meisjes wisten er wel raad mee. Tot grote blijdschap van de dames van Studio Maria. “Eigenlijk maken we vooral dingen die we zelf leuk vinden”, glimlachen ze. “Als je daar dan achteraf de kinderen enthousiast mee ziet rondlopen, dan is dat echt supertof.”

Het ‘Doeboek’ is gedrukt op 1.000 exemplaren en is voorlopig enkel te verkrijgen aan het onthaal van De Schorre voor 5,95 euro per stuk. Alle info is te vinden op de website www.deschorre.be.