"Dit was onze beste stoet in vijf jaar" CARNAVAL ZORGT VOOR GESLAAGD FEEST BEN CONAERTS

19 februari 2018

02u38 0 Boom Een zonnig weertje, honderden kleurrijke carnavalisten én een massa volk aan de kant van de weg: de Boomse carnavalsstoet zorgde gisteren opnieuw voor een geslaagd feest. Bij de organiserende Orde van de Onnefretters steken ze zichzelf terecht een pluim op de hoed: "Dit was een topeditie."

In tegenstelling tot de vorige editie kon de Boomse carnavalsstoet deze keer wél rekenen op wat hulp van de weergoden. Een droog, zelfs zonnig weertje met zachte temperaturen: betere omstandigheden hadden de carnavalisten zich niet kunnen wensen. Het zorgde er gisterennamiddag voor dat er langs de kant van de weg al snel een grote massa samentroepte om de indrukwekkende stoet te kunnen zien passeren. Carnaval krijgt de mensen nog altijd naar buiten, zoveel is zeker.





Reuzen

Maar er was dan ook meer dan voldoende te bekijken. Een bont gezelschap van 39 carnavalsgroepen - onder meer uit Hamme, Sint-Gillies-Waas en Zwijndrecht - trok onder opzwepende feestmuziek doorheen de dorpsstraten. Onderweg werd er uitbundig gedanst, luidkeels gezongen en natuurlijk tonnen snoep uitgedeeld. De kleurrijke praalwagens van de carnavalsgroepen lokten het meest bekijks, samen met de metershoge reuzen Ils en Robert, die vooraan in de stoet liepen.





"Dit was waarschijnlijk onze beste editie in vijf jaar", zegt Viviane Schumacher, voorzitter van de organiserende Orde van de Onnefretters.





"Dankzij de sponsoring van de lokale middenstand en de steun van de gemeente konden we dit jaar gebruikmaken van een groter budget en hebben we de stoet kunnen uitbreiden en verbeteren, met meer groepen en mooiere praalwagens. Al hebben we zelfs nu nog een heel aantal groepen moeten weigeren. De interesse om mee in de stoet te kunnen lopen, is groot."





Het succes is des te opmerkelijk als je weet dat amper vijf jaar geleden het carnaval in Boom volledig uitgestorven leek. De Orde van de Onnefretters blies de traditie echter nieuw leven in en slaagde er in 2014 voor het eerst in jaren in om opnieuw een carnavalsstoet naar de Rupelgemeente te halen. Wat toen nog eerder kleinschalig begon, met slechts een tiental groepen, is intussen uitgegroeid tot een hoogdag voor carnavalisten van Boom en ver daarbuiten.





"Blijven groeien"

"We komen van ver, maar we rusten niet op onze lauweren", zegt Viviane. "Het opzet is om ieder jaar nog wat verder te blijven groeien. De komende weken brengen we een bezoek aan de carnavalsstoeten van Aartselaar, Mortsel en Willebroek en vanaf eind augustus beginnen de voorbereidingen op onze eigen stoet alweer. Met zeven mensen zijn we ettelijke maanden bezig om de stoet in elkaar te steken. Maar als we dan zo'n topeditie kunnen meemaken zoals nu, maakt dat het allemaal meer dan de moeite waard."