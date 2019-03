‘Cis4Ever’ loopt met twee teams 100 kilometer voor Kom op tegen Kanker: “Cis zal steeds in onze gedachten zijn” Tweede editie van loopevenement strijkt zondag neer in De Schorre Ben Conaerts

19 maart 2019

12u47 0 Boom Op zondag 24 maart komen meer dan 500 loopteams in De Schorre deelnemen aan de 100 kilometer-run voor Kom om tegen Kanker. Een van de loopsters is Anke Gooijer uit Bonheiden, die in november 2017 haar zoon Cis verloor aan kanker. Zij probeert 40 kilometer af te leggen. “Het gaat pijn doen, maar de gedachte aan Cis zal me doorheen de moeilijke momenten loodsen.”

Cis Ceustermans was pas 12 jaar toen hij in november 2017 overleed aan de gevolgen van een hersentumor. Sindsdien houden zijn papa Kris en zijn mama Anke de gedachte aan hun zoon levend met het project ‘Cis4Ever’. Daarmee trachten ze zoveel mogelijk geld in te zamelen voor Kom op tegen Kanker. “Voor ons is het een manier om zijn verlies te verwerken”, zegt Anke. “Een week voor Cis overleed, zei hij geen cadeautjes meer te willen voor Sinterklaas of Kerstmis. Hij verkoos het geld aan een goed doel te schenken dat zich inzet voor de strijd tegen kanker. Vandaag houden we zijn wens nog altijd in ere.”

Anke zal samen met zeven vrienden deelnemen aan de 100 kilometer-run voor Kom op tegen Kanker, die zondag plaatsvindt in De Schorre. “Nadat bij Cis de hersentumor werd vastgesteld, ben ik beginnen lopen om een uitlaatklep te hebben”, legt Anke uit. “ Vorig jaar heb ik samen met mijn zus de twintig kilometer van Brussel afgelegd. De bedoeling was om zondag 40 kilometer te lopen, maar in februari heb ik een stressfractuur opgelopen in mijn bekken. Het wordt dus niet evident. Eigenlijk ben ik al blij dat ik aan de start mág staan.”

Het zal sowieso een speciale dag worden voor het gezin. “Kris is werkzaam in De Schorre, Cis heeft er heel veel tijd doorgebracht en in het recreatiedomein werd ook een boom voor Cis aangeplant. Dus het zal een beetje als een thuismatch aanvoelen. Cis gaat zondag de hele tijd aanwezig zijn in mijn gedachten. Hopelijk kan hij me de doorheen de moeilijke momenten loodsen. Uiteindelijk is 40 kilometer lopen maar peanuts in vergelijking met de strijd die hij heeft moeten leveren. De tijd of de snelheid is van geen tel. We gaan gewoon proberen om met z’n allen de eindmeet te behalen. Voor Cis en voor Kom op tegen Kanker.”

Voor hun deelname aan de 100 kilometer-run moesten Anke en co 5.000 euro inzamelen aan inschrijvingsgeld. Eind april neemt ‘Cis4Ever’ ook met vier fietsteams deel aan de 1.000 kilometer voor Kom op tegen Kanker, nog eens goed voor 20.000 euro. “We hebben tal van acties georganiseerd om dat bedrag in te zamelen”, zeggen Kris en Anke. “Daarbij hebben we van heel veel mensen steun gekregen. We zijn heel dankbaar dat het verhaal van Cis zoveel harten heeft weten te raken. De teller staat op dit moment zelfs op zo’n 38.000 euro en er zijn nog altijd acties lopende. Alles wat we inzamelen, gaat naar Kom om tegen Kanker.”

De 100 kilometer-run voor Kom op tegen Kanker vindt zondag plaats van 8 tot 17 uur in De Schorre. Iedereen is welkom om alle lopers te komen aanmoedigen. De toegang is gratis.

Meer info is te vinden op de website www.facebook.com/cis4ever.