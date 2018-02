"Carnaval is weer springlevend" 39 GROEPEN NEMEN ZONDAG DEEL AAN STOET BEN CONAERTS

14 februari 2018

02u45 0 Boom Met de traditionele optocht van 'Fanfaare Sintjansvrinde' gisterenavond is de laatste rechte lijn richting het Boomse carnavalsweekend ingezet. Zondag vormt de jaarlijkse carnavalsstoet de kroon op het gebeuren. Liefst 39 groepen nemen deel. "Het carnaval is hier weer springlevend", luidt het bij de organiserende Orde van de Onnefretters.

'Fanfaare Sintjansvrinde', een kleurrijk gezelschap van een twintigtal lolbroeken, hield gisteren naar jaarlijkse traditie zijn optocht door het centrum. Onderweg brachten de vrienden - gekleed met een blauwe kiel, rode sjaal en blauwe steenbakkerspet - een aantal muzikale deuntjes ten gehore, al werd daarbij niet gekeken op een valse noot meer of minder. "Meer dan om correct muziek spelen draait het bij ons om leute, plezier en vriendschap", vat Marc Verbruggen de filosofie van de 'Fanfaare' samen.





Vastenavond

De optocht van de 'Sintjansvrinde' op Vastenavond is de jaarlijkse aanloop naar de carnavalsstoet, die zondag door de Boomse straten trekt. Met 39 deelnemende groepen, vier meer dan vorig jaar, belooft het opnieuw een hoogdag te zullen worden voor liefhebbers van carnaval. Onder meer groepen uit Hamme, Zwijndrecht, Sint-Gillis-Waas en Ruisbroek hebben hun aanwezigheid al bevestigd. 'Fanfaare Sintjansvrinde' en Los Amigo's zorgen zondag voor de Boomse afvaardiging. In totaal zullen ongeveer 400 carnavalisten verkleed door de dorpsstraten trekken.





"We zijn er zowel kwantitatief als kwalitatief op vooruit gegaan", zegt Viviane Schumacher, voorzitter van de organiserende Orde van de Onnefretters. "Van de groepen die komen, brengen er ook een heel aantal een prachtige wagen mee. Het vinden van sponsors en groepen is dit jaar trouwens bijzonder vlot verlopen. Toen we vijf jaar geleden de carnavalsstoet nieuw leven wilden inblazen, werd er wat meewarig over gedaan. Wisten we wel waar we aan begonnen waren? Maar kijk, het carnaval is opnieuw springlevend in Boom."





Parcours aangepast

De grootste nieuwigheid is dat het parcours van de stoet een flink stuk is aangepast. "In overleg met de politie hebben we beslist om de drukkere straten als de Frans De Schutterlaan en de Henri Spillemaeckersstraat links te laten liggen", zegt Viviane. "Na de Tuyaertstraat volgen we nu de Antwerpsestraat, Leopoldstraat en Groene Hofstraat in tegengestelde richting. We ontbinden de stoet ook niet langer aan café Lipstick in de Antwerpsestraat, maar ter hoogte van café Radio op de Grote Markt. We hopen dat de toeschouwers van de stoet nadien nog eens over de kermis lopen."





De stoet vertrekt zondag om 14.11 uur aan café Biljart in de Kerkhofstraat. Zaterdag zijn er eerst nog twee carnavalbals in het Feestpaleis: een om 14.11 en een om 20.11 uur. Op het bal van 14.11 uur zal de jeugdprins en -prinses worden gekozen die in de stoet mogen meestappen.