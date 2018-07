"Boze mensen komen met glimlach buiten" VRIJWILLIGERS BUURTHUIS BEANTWOORDEN AL UW VRAGEN BEN CONAERTS

18 juli 2018

02u45 0 Boom Tomorrowland is nog niet eens begonnen en de medewerkers van het Buurthuis draaien nu al overuren. De voorbije twee dagen alleen al kregen ze meer dan 5.000 buurtbewoners over de vloer. Niet alleen voor vragen en opmerkingen, ook voor Tomorrowlandvlaggen en 'Treasure Cases'.

Sinds zaterdag heeft het Buurthuis van Tomorrowland, aan de watertoren in de Nachtegaalstraat, weer zijn deuren geopend. Nog tot en met 31 juli staan daar zes vrijwilligers - op één na allemaal buren van het festival - paraat om buurtbewoners verder te helpen. Dat het zwaar werk is, nemen ze er graag bij. "We doen dit uit engagement", zegt Ivo Corbeels (54), ombudsman en bezieler van het Buurthuis. "Sinds de start is er voor de buurtbewoners veel verbeterd. Zo kregen we ooit een paar opmerkingen over geluidshinder die werd veroorzaakt door transport over rijplaten. Daarom werkt de organisatie nu met speciale rijplaten in aluminium waar je in stilte over kan rijden. We kunnen veel gedaan krijgen."





Het is ooit anders geweest. Ivo herinnert zich dat hij geconfronteerd werd met festivalgangers die zich doodleuk in zijn tuin stonden te douchen. "De organisatie had camping voorzien voor 1.000 man, maar er was een veelvoud afgekomen. Dat leidde tot allerlei overlast, waarvan dat tafereel in mijn tuin een triest hoogtepunt was. Toen ik contact wilde opnemen met de organisatie, merkte ik al snel dat ik op een muur stootte. Nu het Buurthuis er is, weten de mensen waar ze voor al hun vragen en problemen terechtkunnen. Maar als mensen onredelijk doen of beginnen te schelden, laat ik hen terugbellen als ze wat rustiger zijn."





Vlaggen en 'Treasure Cases'

Erik Maes (41) draait ook al jaren mee als vrijwilliger in het Buurthuis. "Toen Ivo hulp zocht, ben ik erbij gekomen", vertelt hij. "In de eerste jaren waren we vooral een klaagmuur. Maar dat is flink verbeterd. Nu komen de mensen vooral naar ons met allerlei praktische vragen, zoals buren die een doorlatingsbewijs komen vragen voor hun bezoekers. Eén keer kregen we telefoon van een oudere heer die ons vroeg of we de muziek niet wat stiller konden zetten, omdat hij naar zijn dagelijkse soap wilde kijken. Dat kunnen we dus níét doen. (lacht) Maar opmerkingen over geluidsoverlast worden wel allemaal genoteerd en in kaart gebracht."





De voorbije dagen waren al meteen bijzonder druk in het Buurthuis. Er werden niet alleen 2.000 Tomorrowlandvlaggen uitgedeeld, maar - aan de mensen die een voordeelticket hadden kunnen bemachtigen - ook nog eens 3.000 felbegeerde Treasure Cases: fraai versierde juwelendoosjes met daarin een zeepaardenhangertje.





"De eerste week is sowieso de drukste", beseft Erik. "Maar het is dankbaar. We zijn hier om de mensen te helpen en in de grote meerderheid van de gevallen lukt dat ook. We krijgen hier soms boze mensen over de vloer, maar meestal slagen we erin hen met de glimlach terug naar buiten te laten gaan."