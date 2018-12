‘Boom Wintersfeer’ van start Ben Conaerts

20 december 2018



Het winterevenement ‘Boom Wintersfeer’ is vanavond officieel van start gegaan. Nog tot en met zondag 23 december wordt de Grote Markt ingepalmd door achttien kerstchalets, een kerststal en een authentieke draaimolen van zeventig jaar. Tezelfdertijd wordt er door de gemeente een gevuld animatieprogramma voorzien.

Zo kan je vrijdagavond om 20 uur een gratis concert bijwonen van de Boomse harmonie Sforzando. De ‘Christmas Run’ die zaterdagavond was gepland in samenwerking met GO-Fit Boom, wordt door een gebrek aan interesse geannuleerd. Het programma voor zaterdag blijft verder ongewijzigd, met een kindernamiddag en vervolgens een bewonersdrink die wordt opgeleukt door de straattheateract The Victorian Scientists. Zondag komt tussen 15 en 17 uur de kerstman op bezoek en komt tussen 19 en 21 uur de ‘fanfaare Sintjansvrinde’ optreden.