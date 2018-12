‘Bike for MS’ brengt 7.200 euro op Ben Conaerts

28 december 2018

15u14 0

De actie ‘Bike for MS 2018’ heeft 7.200 euro opgeleverd voor De Warmste Week. Het bedrag gaat integraal naar de MS Liga Vlaanderen en zal onder meer gebruikt worden in het onderzoek naar een middel tegen MS.

‘Bike for MS’ werd op poten gezet door Maarten Van der Mueren, zelf MS-patiënt, Evelyne Renard en Sven Van Santvliet. “We hebben snoepzakken gemaakt, een fietsmarathon georganiseerd, een spaghettiavond gehouden en portretfoto’s verkocht. We willen iedereen bedanken die zijn steentje heeft bijgedragen om onze actie te steunen”, zegt Maarten, die het bedrag zelf in het domein Puyenbroeck in Wachtebeke is gaan overhandigen.