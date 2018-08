"Beboet omdat ik aan mijn woning parkeer" SYSTEEM MET DIGITALE BEWONERSKAARTEN VERTOONT PROBLEMEN BEN CONAERTS

11 augustus 2018

02u24 0 Boom Het aanmeldingssysteem voor bewonerskaarten vertoont mankementen. Een aantal bewoners uit de Advokaatstraat en Sint-Pietersstraat werd daardoor ten onrechte geconfronteerd met een boete van 17,5 euro. Volgens schepen van Parkeren Dany Bosteels (Open Vld) ligt een administratief misverstand aan de oorzaak van het probleem.

Sinds dit jaar wordt in Boom niet meer met papieren bewonerskaarten gewerkt, maar is men overgestapt op digitale exemplaren. Dat betekent dat Bomenaars niet langer hun kaart achter de voorruit moeten leggen, maar dat parkeerwachters aan de hand van de nummerplaat kunnen controleren of de auto-eigenaar in het bezit is van een digitale bewonerskaart. Maar het systeem werkt niet foutloos, moeten enkele bewoners uit de Advokaatstraat en Sint-Pietersstraat nu vaststellen. Hoewel ze zich al maanden geleden hebben aangemeld voor zo'n digitale bewonerskaart om in hun straat te kunnen parkeren, is dat blijkbaar niet tot bij de parkeerwachters geraakt. Gevolg: de voorbije dagen werden enkele Bomenaars, die nietsvermoedend hun auto aan hun woning hadden geparkeerd, opeens met een boete van 17,5 euro geconfronteerd.





Heuse klopjacht

"Dat is misschien niet veel geld, maar ik denk er niet aan om dat te betalen", zegt Rik Verelst uit de Advokaatstraat. "Mijn bewonerskaart zou vervallen op 30 juni. De voorbije jaren kreeg ik van de gemeente altijd tijdig een nieuwe kaart opgestuurd. Dat was heel eenvoudig, maar nu moest dat opeens anders omwille van de 'administratieve vereenvoudiging'. Deze keer ontving ik een brief waarin stond dat ik de bewonerskaart online kon verlengen. Dat heb ik op 8 mei gedaan, dus ik ging er vanuit dat alles in orde was. Tot ik gisteren opeens een boete onder mijn ruitenwissers zag steken. En ik ben niet de enige die ermee zit opgescheept. Ook een aantal van mijn buren hebben het vlaggen, heb ik gezien. Hier is een heuse klopjacht aan de gang geweest. Ik begrijp dat allemaal niet goed. Als zo vele mensen die de voorbije jaren in orde waren nu ineens een boete krijgen, zou er dan nergens geen lampje moeten gaan branden?"





Fout bij Besix

Schepen van Parkeren Dany Bosteels (Open Vld) deed gisteren, na het horen van de klachten, meteen navraag bij Besix Park, de firma die instaat voor het parkeerbeheer in Boom. "Bij het vernieuwen van de bewonerskaarten is er inderdaad - bij ons of bij Besix - een administratieve fout in het systeem geslopen", geeft Bosteels toe. "Daardoor hebben ongeveer tien bewoners uit de Advokaatstraat en Sint-Pietersstraat deze week een parkeerbiljet ontvangen. Het spreekt voor zich dat deze mensen recht hebben op een bewonerskaart en dat zij niet verantwoordelijk worden geacht voor het probleem. Ik raad hen dan ook aan om met het parkeerbiljet naar de balie van het gemeentehuis te komen. Daar zal de situatie zonder problemen worden uitgeklaard."