Zussen organiseren feestjes exclusief voor 50-plussers 27 juni 2018

Michèle (36) en Charlotte Roggemans (30) uit Bonheiden willen met hun bureau PineAppleZZ een nieuwe wind door eventland laten waaien. De twee zussen zijn zinnens om komaf maken met standaard events of feestjes en gaan resoluut kiezen voor hip, trendy en fris. En dat voor alle leeftijden. "Met PineAppleZZ willen we voor de particulier en voor bedrijven originele, aanstekelijke concepten uitwerken voor unieke feestjes", zegt Charlotte. "Bovendien hebben we als eerste in Vlaanderen een concept klaar voor de 50-plusser, die vaak vergeten wordt. Ook zij mogen genieten", vertelt Michèle. "Onze aanpak? VIP-feestjes, helemaal op hun maat en dit alleen met generatiegenoten. Onder de 50 jaar ben je niet welkom, daar zijn er onze PineAppleZZ PartieZZ voor. We willen de 50-plussers terug katapulteren naar hun jeugdjaren met een unieke locatie, geweldige muziek en een lounge waar ze gezellig kunnen keuvelen met elkaar. Wij geven het VIP-gevoel dat zij verdienen. Feesten in stijl dus." Meer info op www.pineapplezz.com. (AVH)