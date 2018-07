ZomerZondagen aan Krankhoeve 12 juli 2018

Aan de Krankhoeve vindt deze zomer de 37ste editie van de ZomerZondagen plaats. Deze gratis openluchtconcerten onder het vlinderzeil op het domein garanderen iedere zondag ambiance en gezelligheid. Vanaf 14 uur geniet je van een hapje en drankje op het terras, in samenwerking met lokale verenigingen. 's Avonds zijn er concerten. Zo passeren de komende zondagen onder andere The Motown Orchestra, Anysa en Karikatura de revue. De toegang is steeds gratis.





(AVH)