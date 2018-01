Zoekacties naar vermiste zeventiger leveren niets op 02u38 0

Zowel de brandweerzone Rivierenland als de lokale politie is zowel zaterdag als zondag actief op zoek geweest naar een vermiste zeventiger. Zowel in het water als langs het pad werd gezocht, maar de 75-jarige man, die vrijdagochtend voor het laatst gezien werd, is nog niet gevonden. Hij vertrok in het rusthuis Zonneweelde voor een tochtje met zijn scootmobiel. Ter hoogte van het Dijlepad ging het mis en belandde hij in het water. Sindsdien ontbreekt elk spoor van de man. De Mechelse afdeling van het Antwerpse parket houdt alles pistes open. Vandaag zal het parket, politie en de cel vermiste personen opnieuw samenzitten en verdere acties bespreken. (TVDZM)