Zellaerstraat vreest nieuwe tragedie NA DODELIJKE BURENRUZIE KLAGEN BEWONERS NOG MEER PESTGEDRAG AAN ANTOON VERBEECK

09 augustus 2018

02u38 0 Bonheiden Buren van de Zellaerstraat, op een boogscheut van het appartement waar zondagavond Roger Van Der Jeugd het leven liet na een burenconflict, klagen het pestgedrag van één van de bewoners aan. Sommigen vrezen nu voor een nieuwe tragedie.

De burenruzie tussen Steve V.L. en Roger Van Der Jeugd was lang niet de enige die onder de Bonheidense kerktoren aan het broeien was. Buren uit de Zellaerstraat klagen al 18 maanden over het gedrag van één van hun buurtbewoners. Zwaaien met wapens, obscene gebaren, geluidshinder,... De buren hebben het gehad met het gedrag van de man. "We hebben hier al veel meegemaakt met onze buurman, die in zijn stoten vaak het gezelschap krijgt van zijn vriendin. We zagen hem hier al op straat staan zwaaien met een hakbijl, honkbalknuppel en pistool, al dan niet nep. Hij neemt van alles en iedereen foto's, zonder het te vragen, en we krijgen dreigende woorden naar ons hoofd geslingerd", vertellen de buren, die liever anoniem wensen te blijven.





"Roddels"

Buurman W.N. wordt op 5 september op de correctionele rechtbank verwacht om zich te verantwoorden voor het dreigen met een wapen en verboden wapendracht. In het belang van het onderzoek wil politiezone Bodukap niets kwijt over de situatie in de straat. W.N. spreekt zelf van roddels en zwartmakerij. "Het is aan het escaleren", zeggen de buren. "Dronkenschap of mentale problemen? Een combinatie van de twee. Wij vrezen dat we hetzelfde gaan meemaken als hetgeen hier om de hoek is gebeurd. Onlangs zijn we met een petitie gestart tegen onze buurman. Er waren mensen die niet durfden te tekenen, uit vrees voor wraakacties."





Buurtbewoners van de Zellaerstraat en Nieuwstraat werden gisteren uitgenodigd op het gemeentehuis om te reflecteren op het dodelijk buurtconflict van zondagavond. "Een moment waarop de buurtbewoners hun hart kunnen luchten, in het bijzijn van de politie en slachtofferhulp. Voor de buurt is het heel confronterend wat er zondagavond is gebeurd", vertelt burgemeester Guido Vaganée (N-VA). "Daarom ook dat ik het initiatief nam om een reflectiemoment te organiseren om de rust en de sereniteit te laten terugkeren en vooral de burgers gerust te stellen." De burgervader is op de hoogte van de situatie in het voorste gedeelte van de Zellaerstraat. Bij klachten worden de politiediensten betrokken en indien nodig worden er PV's opgemaakt en GAS-boetes uitgeschreven. "Maar als gemeente zijn wij liever dagdagelijks bemiddelaar tussen de buren. Wij trachten telkens een oplossing voor het probleem te vinden door de mensen hun verhaal te laten doen en indien nodig samen te brengen, zoals we vandaag hebben gedaan."