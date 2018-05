Zeg het eens met fruit: Directie Imelda trakteert personeel 15 mei 2018

03u21 0 Bonheiden Medewerkers van het Imeldaziekenhuis werden gisteren door de directie getrakteerd met fruit en fruitsla.

De traktatie kwam er naar aanleiding van de internationale 'Dag van de Verpleging'. "We doen elk jaar wel iets voor deze dag, maar het is het eerste jaar dat we het op deze manier doen. Er staat een caravan met bakken fruit en fruitsla. Onze keuken zorgde voor heerlijk flavoured water en alle medewerkers krijgen ook complimentjes opgekleefd", zegt Kathleen Vermeulen, communicatieverantwoordelijke van Imelda.





De directie deelde de gezonde snacks uit aan het personeel, dat enthousiast reageerde op het initiatief.





(AVH/