Yana (20) redt leven van fietser die hartstilstand kreeg tijdens fietstocht: “Grote opluchting toen ik hoorde dat het goed was gekomen” Tim Van der Zeypen

31 maart 2019

18u00 0 Bonheiden De twintigjarige Yana Feyaerts uit Wijgmaal is vanmiddag gehuldigd door Cyclingclub 2820 uit Rijmenam. Begin dit jaar redde ze het leven van Mechelaar Emiel De Smedt (51). Tijdens een ritje langs de Vaart in Wijgmaal zakte de vijftiger plots in elkaar. Het gevolg van een dichtgeslibde ader. “En plots kwam mijn engelbewaarder aangefietst”, zegt hij.

Bijna drie maanden nadat Emiel in elkaar zakte tijdens een trainingsrit, kroop hij vandaag opnieuw op de fiets… Samen met zijn redster. Vandaag fietste hij vijftig kilometer. Een klein wonder. “Dit had ik vorige maanden nooit durven hopen”, doet Emiel zijn verhaal. “De revalidatie verloopt goed. Het feit dat ik dit allemaal nog kan is allemaal te danken aan Yana.” Het weerzien tussen beiden was dan ook hartig. De twee kunnen zich sinds die bewuste zaterdag in januari vrienden voor het leven noemen.

Hartstilstand

“Ik zag hen beide staan en dacht eerst nog dat ze een platte band hadden. Maar plots viel Emiel op de grond”, zegt Yana. “Even veronderstelde ik dat het om een epilepsie-aanval ging maar toen ik naar hen toe ging, was het duidelijk dat hij een hartstilstand had.” De twintigjarige twijfelde geen seconden en ging meteen reanimeren. Emiels vriend Egbert (63) verwittigde de hulpdiensten. “Het waren bange twaalf minuten”, vult Egbert aan. “Toen kwamen de hulpdiensten en werd hij overgebracht naar het ziekenhuis. Het was bijzonder hard schrikken.”

Emiel werd 24-uren in een kunstmatige coma gehouden. Hoe hij deze zou ontwaken, was een groot vraagteken. “Maar ik stelde het nog best goed”, klinkt het nog bij Emiel. “Ik leek geen hinder te hebben en wou eigenlijk gewoon uit bed stappen en verder gaan met mijn leven. Wat er was gebeurd, wist ik niet meer.” De wielerliefhebber is volop bezig met zijn revalidatie.

Cadeaubon

De wielerploeg van Emiel in Rijmenam maar ook hijzelf is de jonge vrouw, die zelf vier jaar fietst bij Young Cycling Talent in Tremelo, bijzonder dankbaar. Zondagmiddag werd ze gehuldigd door burgemeester Lode Van Looy (BR30) maar ook de leden van de wielerclub én hun voorzitter zette haar maar al te graag in de bloemetjes. “Omdat jij zo koelbloedig en accuraat hebt gereageerd, is Emiel hier vandaag nog steeds”, klonk het. Yana kreeg bloemen, een cadeaubon voor de fietswinkel, drie kussen en lofzangen.

“Geen held”

“Maar ik voel me helemaal geen held”, reageert Yana die in het verleden al enkele cursussen reanimeren had gevolgd en momenteel verpleegkunde volgt. “Ik heb gedaan wat iedereen zou hebben gedaan.” De twintigjarige blijft ondanks haar heldendaad met beide voetjes op de grond. “Ik ben vooral blij dat zo goed is uitgedraaid”, gaat Yana verder. “Ik heb het er zelf ook wel wat moeilijk mee gehad. Vooral in het begin. Wat zou ik doen als het niet goed was uitgedraaid. Ik zou het mezelf voor altijd kwalijk nemen. Gelukkig kon ik er goed over praten met mijn ouders en mijn trainer. Maar ik werd ook altijd zeer goed op de hoogte gehouden door Emiels vriendin en Egbert. Toen het berichtje kwam dat hij aan de beter hand was, was dat voor mij een grote opluchting.”