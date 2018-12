Woordkunstenaar Francis Verdoodt (76) is overleden Els Dalemans

25 december 2018

13u35 0 Bonheiden Dichter en verteller Francis Verdoodt is overleden. De presentator van verschillende jeugdprogramma’s -zoals Prikballon, Het Sprookjestheater en De Kasteelgeesten- zou op 31 december 77 worden. “Francis was een groot kunstenaar, met één van de mooiste stemmen van het land”, zegt zijn vriend en muzikant Marcel Sterckx.

Verdoodt presenteerde bij de BRT, hij was de vertelstem van de uitzendingen van Schooltelevisie en gaf daarnaast onder meer les aan de TSM (Technische Scholen Mechelen) en aan de conservatoria van Mechelen, Antwerpen en Gent. Tot zijn pensioen in 2007 was hij inspecteur Woordkunst voor het Deeltijds Kunstonderwijs. Verdoodt reisde met Sterckx ook jarenlang door Vlaanderen met vertelprogramma ‘s.

Francis Verdoodt groeide op in Mechelen maar verhuisde later naar Bonheiden. In 2013 werd hij er ereburger. De vader van twee dochters en opa van 5 kleinkinderen overleed in woonzorgcentrum Den Olm na een langdurige ziekte.