Werkgroep rond Bonheidense mantelzorgers op vraag van N-VA

08 april 2019

OCMW-raadslid Karolien Huibers van oppositiepartij N-VA bracht op de laatste raadszitting de mantelzorgpremie onder de aandacht. Bonheiden is één van de weinige gemeenten in de Mechelse regio die mantelzorgers, personen die vrijwillige instaan voor de zorg van een zorgbehoevend persoon, niet erkennen met een premie.

“Dit is een gemiste kans volgens onze fractie. Het is belangrijk dat we de mantelzorgers in onze gemeente ondersteunen. We pleiten daarom voor meer begeleiding, ondersteuning en erkenning van de mantelzorgers. Hiervoor zou een gelijkaardig budget voorzien kunnen worden als het budget voor ontwikkelingssamenwerking. Een tegemoetkoming voor de mantelzorgers zelf kan een onderdeel zijn van dit budget. De grootte en de voorwaarden van deze tegemoetkoming kan in een specifieke werkgroep met vertegenwoordigers uit de verschillende fracties en aangevuld met een aantal deskundigen verder uitgewerkt worden”, klonk het. Het concrete voorstel van Huibers aan het schepencollege was om een werkgroep op te richten rond de problematiek mantelzorg. Deze werkgroep bestaat uit afvaardiging van iedere politieke fractie, aangevuld met een aantal deskundigen.

De raad keurde het voorstel van Huibers unaniem goed.