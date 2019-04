Wekelijkse markt op Kerkplein heeft nieuwe opstelling Antoon Verbeeck

10 april 2019

16u51 1

De wekelijkse markt in Bonheiden heeft voortaan een nieuwe opstelling. De markt neem iedere woensdag het hele Kerkplein in beslag, maar daar kwam vandaag verandering in. “Door het marktplan te hertekenen, en de kramen een andere plaats toe te wijzen, werd het mogelijk om een deel van het Kerkplein vrij te houden. Zo blijven de parkeerplaatsen aan de achterkant van de kerk vrij, behalve bij het opzetten en afbreken van de markt. De motivatie van deze herschikking was de markt toegankelijker te maken, ook voor onze minder mobiele inwoner. Zij kunnen nu makkelijk met de wagen vlak bij de markt parkeren. De nieuwe opstelling minimaliseert ook de ruimte tussen de kramen, waardoor het nog gezelliger wordt om door de markt te kuieren”, aldus schepen van Markten Bart Vanmarcke (Open Vld).