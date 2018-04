Wedstrijd op nieuwe skateramp 28 april 2018

02u43 0

Het gemeentebestuur huldigt op zaterdag 12 mei de nieuwe skateramp in het Kastanjebos officieel in.





Skaters mogen die dag hun beste trucks bovenhalen tijdens een wedstrijd, die wordt ingedeeld in rondes voor -16 en +16 jaar. Een helm dragen is verplicht, deze zullen ter plaatse beschikbaar zijn.





Geen skatetalent? Dan ben je nog steeds welkom voor een hapje en een drankje. De nieuwe ramp is vanaf 16 uur te bewonderen. Om 18 uur start de wedstrijd. (AVH)