Wedstrijd moet leerlingen motiveren fiets te nemen 21 maart 2018

02u33 0

Om de leerlingen van de gemeente nog meer te motiveren zoveel mogelijk met de fiets naar school te komen organiseert het gemeentebestuur, samen met alle scholen, de wedstrijd Fietsklas van het jaar 2018. Eén klas per leerjaar verdient de felbegeerde titel, zowel bij de peuters, kleuters als de leerlingen van het lager onderwijs. "De prijs wordt uitgereikt aan de klas, per leerjaar, die de meeste verplaatsingen met de fiets of te voet maakt tijdens de periode van 19 maart tot en met 14 mei. Hierbij houden we natuurlijk ook rekening met het aantal leerlingen per klas. Omdat iedereen die meedoet een winnaar is, geven we tijdens de volledige wedstrijdperiode dubbele punten voor het bekomen van de kermisdukaten", klinkt het. De prijsuitreiking vindt plaats op woensdagvoormiddag 16 mei in het amfitheater achter 't Blikveld. Minister Ben Weyts zal de wisselbekers overhandigen. (AVH)