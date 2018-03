Wafels bakken om award te vieren GEMEENTE WON PRIJS VOOR FIETSREGISTRATIESYSTEEM ANTOON VERBEECK

29 maart 2018

02u29 0 Bonheiden Burgemeester van Bonheiden Guido Vaganée (N-VA) ging gisteren achter het wafelijzer staan om de winst van de Belfius Smart City Award te vieren, die de gemeente ontving voor haar fietsregistratiesysteem. Het systeem wordt begin juni uitgebreid.

Belofte maakt schuld. Burgervader Vaganée had het gemeentepersoneel beloofd dat hij wafels zou bakken wanneer de gemeente de Belfius Smart City Award zou binnenrijven in de categorie 'gemeente met minder dan 30.000 inwoners'. Het fietsregistratiesysteem, waarbij fietsende leerlingen van de lagere school worden beloond met dukaten voor de kermis, werd vorige week woensdag beloond met de award, dus trok de burgemeester gisteren zijn kookschort aan. "Ik heb me laten inspireren door de stripalbums van Nero", zegt Vaganée. "Het gemeentepersoneel heeft bijgedragen tot het winnen van deze award, dus dit hadden ze nog van mij te goed. Dit is de zoveelste nominatie en de derde award voor het fietsregistratiesysteem. Omdat het om een nationale award gaat en er 234 dossiers werden ingediend, zag ik dit helemaal niet aankomen."





60% met fiets

De resultaten van het systeem mogen dan ook gezien worden. 500 van de 800 schoolgaande kinderen in het kleuter- en basisonderwijs registreerden zich voor het project. "Voor de campagne startte, ging ongeveer 12 procent van de kinderen met de fiets of te voet naar school. Vandaag is dat 60 procent. Samen fietsten en wandelden ze het voorbije jaar maar liefst 146.000 kilometer. Daarmee werd een uitstoot van bijna 30 ton CO2 voorkomen", klinkt het.





"Het systeem zal de komende maanden worden uitgebreid met de doelgroepen leerlingen van de middelbare scholen en het woon-werkverkeer. Bij de leerlingen van de lagere school werken we met scanners in de fiets, maar dat is dan niet meer haalbaar. Er wordt een fietsapp ontwikkeld die meet hoeveel kilometers je met de fiets hebt gereden. De dukaten worden vervangen door een QR-code, die digitaal het aantal dukaten bijhoudt. Deze digitale dukaten kan je nog steeds gebruiken tijdens een bezoek aan de kermis. Voor allerkleinsten wordt er een scankaart met een kleursysteem ontwikkeld." Voor wie zich te oud voelt voor een kermisbezoek, werkt de gemeente alternatieven uit. "We onderzoeken of we de digitale dukaten als betaalmiddel kunnen gebruiken in het zwembad, op de schaatsbaan of in de bioscoop." Tegen 5 juni, de dag dat Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) drie Vlaamse steden en gemeenten met de officiële titel Fietsgemeente/Fietsstad 2018 beloont, moet het systeem een feit zijn. Bonheiden maakt, net als Duffel, kans op deze titel.