Vrouw neust in patiëntendossier van buurjongen 08 juni 2018

03u00 0

Een 55-jarige vrouw uit Bonheiden stond gisteren terecht omdat ze in het patiëntendossier van de zoon van haar buren had geneusd. De aanleiding was een burenruzie. Het openbaar ministerie eist een geldboete van 500 euro.





Elf jaar geleden kwamen de slachtoffers van de vrouw naast de 55-jarige wonen. Er ontstond wrevel tussen beide buren, onder meer over de hond en de bomen." In 2016 was het opnieuw prijs. De beklaagde wekte toen argwaan door tijdens de ruzie iets naar de buren te roepen over het bedplassen van hun zoon. "Informatie die alleen de behandelende dokters wisten." Aangezien de vrouw op de administratieve dienst van het Imeldaziekenhuis werkte en er verantwoordelijk was voor de patiëntengegevens, kon er snel een link gelegd worden. De vrouw bleek in de patiëntendossiers te hebben gekeken van de zoon. Hierop werd ze ontslagen en dienden de buren klacht in bij de politie. Het koppel en de zoon stelden zich burgerlijke partij en vroegen in totaal 7.500 euro.





De verdediging betwistte de feiten niet, maar voegde toe dat de vrouw de informatie nooit verspreidde, kopieerde of doorspeelde aan haar man. Ze vroeg om een opschorting. Vonnis 28 juni. (TVDZM)