Vrijwillige kasteelgidsen voor Zellaer gezocht 13 maart 2018

Gemeente Bonheiden en Kempens Landschap zoeken enthousiaste vrijwilligers die gids willen zijn in kasteeldomein Zellaer. Op 12 september 2017 nam Kempens Landschap kasteeldomein Zellaer in erfpacht voor 54 jaar. In dezelfde akte werd de gemeente Bonheiden eigenaar van 20 procent van het domein. Beide partners zullen samen het domein beheren, openstellen en een duurzame herbestemming realiseren in de gebouwen. "Op zondag 20 mei wordt Kasteel Zellaer de eerste keer opengesteld voor het publiek met een groots kasteelfeest. Op die datum zal er ook meer informatie worden bekend gemaakt over de mogelijke herbestemming van de gebouwen. Families, schoolkinderen, fietsers, wandelaars en groepen zullen het kasteel binnenkort dan ook kunnen bezoeken. Om deze mensen te begeleiden tijdens hun bezoek zijn Kempens Landschap en het gemeentebestuur van Bonheiden op zoek naar gidsen", klinkt het. Geïnteresseerden krijgen meer informatie op donderdag 29 maart om 19 uur in de Schepenzaal in het gemeentehuis van Bonheiden. Voorkennis is niet vereist. (AVH)