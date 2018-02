Vrachtwagen lekt mazout in voortuin 03 februari 2018

Een vrachtwagen met twee auto's op de oplegger is gisteren tegen een muurtje van een open riool gebotst. De trekker belandde in de voortuin van een woning en lekte mazout. Het ongeval gebeurde op de Putsesteenweg (N15) richting Putte ter hoogte van het kruispunt met de Zwarte Leeuwstraat. Wat er exact gebeurde is nog niet geweten. Feit is wel dat de trucker kort na de middag van zijn rijbaan afweek en tegen het muurtje van een open riool knalde. De schade was groot. Het muurtje werd vernield en de vrachtwagen moest getakeld worden. Bij het ongeval raakte niemand gewond. (TVDZM)