Voetballers vieren 50ste verjaardag met fuif 16 mei 2018

02u42 0

Voetbalclub Goka uit Bonheiden heeft haar vijftigste verjaardag gevierd met een retrofuif in feestzaal De Krekel. De retrofuif is een jaarlijkse traditie bij de club, maar dit jaar haalden de voetballers nog meer uit de kast.





De coverband Red Tied Rabbit kwam langs, een gloednieuwe cocktailbar werd geïnstalleerd en fuifgangers konden deelnemen aan een tombola met leuke prijzen.





Prinses Harte





"Natuurlijk is het ook fijn dat we met dit event iets moois kunnen terugdoen door een deel van de opbrengsten aan het lokale goede doel 'Prinses Harte' te geven", laat medeorganisator Axel Gekiere weten.





(AVH)