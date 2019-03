VIDEO. Klas van jongen met zware brandwonden wint ontmoeting met Rode Duivels. En dan barst het feest hélemaal los Els Dalemans

28 maart 2019

15u07 27 Bonheiden De leerlingen van klas 3A in de lagere gemeenteschool van Bonheiden zijn donderdagmiddag helemaal uit hun dak gegaan. Ze wonnen een ontmoeting met de Rode Duivels, na hun deelname aan een wedstrijd van Bednet.

“Eén van onze leerlingen uit 3A, Jonas, raakte tijdens de kerstvakantie zwaar verbrand. Na een heel moeilijke en pijnlijke eerste maand gaat het gelukkig al een pak beter met hem. Maar Jonas verblijft wel nog steeds in het brandwondencentrum in Neder-over-Heembeek. Dankzij Bednet kan hij toch de lessen volgen en contact houden met zijn vrienden”, zegt schooldirecteur Piet Wauters.

“Naar aanleiding van de jaarlijkse pyjamadag organiseerde Bednet een toffe wedstrijd: wie een leuke foto instuurde van de klas in pyjama, maakte kans op een ontmoeting met de Rode Duivels. We besloten meteen onze kans te wagen, want Jonas is een grote voetbalfan. Hij supportert voor KV Mechelen, maar natuurlijk ook voor onze nationale voetbalploeg.”

“De voorbije weken werd er stevig campagne gevoerd door onze kinderen én de leerkrachten, om zo veel mogelijk ‘likes’ te krijgen voor onze foto. We stonden zelfs even meer dan 1.000 stemmen achter op een andere school, dus het was alle hens aan dek en spannend aftellen naar donderdagmiddag. Maar dankzij de inzet en het netwerk van iedereen op school wonnen wij met 4.715 stemmen uiteindelijk toch de hoofdprijs", vertelt Wauters.

Kinderchampagne

“De kinderen gingen helemaal uit hun dak toen ze beseften dat ze de winnaars waren. We lieten kinderchampagne aanrukken en in de klas werd een feestje gebouwd. En meteen werd via Bednet ook verbinding gemaakt met Jonas in het ziekenhuis, zodat ook hij kon meegenieten. Wanneer we precies naar de training van de Rode Duivels zullen trekken, laten we van hem en zijn gezondheid afhangen. Als één iemand niet mag ontbreken, is het Jonas wel.”