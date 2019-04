Verkeersspiegel in Achterdiedonken op vraag van kindergemeenteraad Antoon Verbeeck

10u02 0 Bonheiden Op vraag van de kindergemeenteraad plaatste het gemeentebestuur van Bonheiden een verkeersspiegel in Achterdiedonken. Een scherpe bocht, met een haag aan de binnenzijde, versperde er het zicht voor fietsers en automobilisten. De leden van de kindergemeenteraad wezen het gemeentebestuur op de gevaarlijke situatie.

“De kindergemeenteraad en het schepencollege sloegen de handen in elkaar om een geschikte oplossing voor het probleem te voorzien. Men koos voor een verkeersspiegel om het zicht voor zowel fietsers als automobilisten te verbeteren. Het gemeentebestuur maakt van mobiliteit en verkeersveiligheid een topprioriteit en ging dan ook zonder twijfelen in op de vraag van de kindergemeenteraad om de verkeerssituatie in Achterdiedonken aan te pakken. Veilige fietsroutes van en naar school zijn een absolute must. Eveneens op de fietsverbinding richting Sint-Katelijne-Waver werd trouwens recent de fietsontmoetingsplaats ‘Remblok’ gerealiseerd”, klinkt het bij het schepencollege.

De Achterdiedonken maakt deel uit van een belangrijke fietsroute. Dagelijks passeren er tientallen leerlingen van de secundaire school Hagelstein in Sint-Katelijne-Waver de straat.