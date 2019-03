Verkeerslichten in centrum gaan ‘s nachts op knipperlicht: “Goed voor doorstroming én luchtkwaliteit” Antoon Verbeeck

13 maart 2019

18u08 0 Bonheiden De verkeerslichten in het centrum van Bonheiden krijgen een nieuwe regeling. Tijdens de nacht zullen ze op oranje knipperlicht komen te staan: goed voor de doorstroming en positief voor de luchtkwaliteit, stelt de mobiliteitsschepen. Een volledige aanpassing van de regeling is echter niet aan de orde.

De oorzaak van lange filevorming volgens de ene, noodzakelijk volgens de andere: de meningen over de verkeerslichten in het centrum van Bonheiden zijn verdeeld. Het nieuwe gemeentebestuur van BR30, CD&V en Open Vld nam de regeling van de lichten onder de loep en gaat deze nu anders afstellen. Volgens de gemeente waren veel burgers de voorbije maanden vragende partij voor een aanpassing van de verkeerslichten. “Het bestuur deelt hun bezorgdheid inzake mobiliteit en gezonde lucht. Daarom zullen de verkeerslichten vanaf vrijdag 15 maart telkens tussen 22 en 6 uur op oranje knipperlicht overschakelen. Concreet gaat het over de verkeerslichten in het centrum van Bonheiden en op het kruispunt Dorp-Muizensteenweg”, legt schepen van Mobiliteit Bart Vanmarcke (Open Vld) uit. “Deze regeling wordt al een tijdje toegepast op de verkeerslichten aan de oversteekplaats ter hoogte van de GEKKO school. Enerzijds zorgt de nieuwe regeling voor een vlottere doorstroming. Anderzijds zal deze aanpassing een positief effect hebben op de luchtkwaliteit door een verminderd remmen, stilstaan en opnieuw optrekken.”

De luchtkwaliteit in het centrum van Bonheiden is dan ook aan verbetering toe. Vorig jaar bleek uit het rapport van ‘CurieuzeNeuzen Vlaanderen’ van de Universiteit Antwerpen, de Vlaamse Milieumaatschappij en de krant De Standaard dat er in het centrum een hoge concentratie van stikstofdioxide (NO2) in de lucht hangt, zo’n 40-45 microgram stikstofdioxide per m³. Volgens laatste gegevens slikt het centrum zo’n 25.000 wagens per dag. “Deze maatregelen zal toch een beetje invloed hebben op de luchtkwaliteit. Van stilstand optrekken is het meest vervuilend”, klinkt het. Maar de lichten ook tijdens de daguren anders afstellen behoort nog niet tot de plannen van de gemeente. “Het is steeds een evenwicht zoeken tussen alle gebruikers”, zegt Vanmarcke.

“Overdag als het druk is kan het verkeer vlot door maar moeten we de nodige tijd geven aan andere gebruikers zoals fietsers en voetgangers. Tijdens drukke momenten moeten inwoners, bezoekers, schoolgaande kinderen veilig kunnen oversteken. Tijdens de nacht zijn er minder voetgangers op pad en is het niet nodig om voertuigen een volledige verkeerslichten cyclus te laten wachten op een leeg kruispunt.”

De nieuwe regeling zal na een tijd door het gemeentebestuur geëvalueerd worden. Oppositiepartij N-VA is alvast geen voorstander van de oranje knipperlichten en zal dit op 27 maart aankaarten op de gemeenteraad. “Het argument om tot een vlottere verkeersdoorstroming te komen is voor ons niet te begrijpen. Tijdens de daluren ìs er een vlotte doorstroming. Of is de prijs van een oponthoud van enkele seconden te hoog voor deze meerderheid om de leefbaarheid en de veiligheid in ons dorp te garanderen?”, aldus Guido Vaganée (N-VA), vorige legislatuur als burgemeester nog bevoegd voor mobiliteit.

“Deze maatregel kwam er na een analyse en kreeg gunstig advies van de politie. De lichten gaan op knipperlicht, en niet volledig uit. Automobilisten worden dus nog steeds attent gemaakt op de verkeerssituatie. De veiligheid blijft tijdens de nacht gegarandeerd”, besluit de schepen.