Verkeersbord flikkert? Fietser op komst! GEMEENTE LANCEERT NIEUW SYSTEEM OM VEILIGER OVER TE STEKEN ANTOON VERBEECK

05 juni 2018

02u55 0 Bonheiden Met de fiets een kruispunt oversteken wordt nergens zo veilig als in Bonheiden. Het gemeentebestuur lanceert als eerste een nieuw technologisch systeem waarbij verkeersborden beginnen te flikkeren als een fietser de weg nadert.

Bonheiden maakt vandaag kans op de titel van Fietsgemeente van het jaar en is ook genomineerd in vier van de zes categorieën. Die nominaties kwamen niet uit de lucht gevallen, denk maar aan de fietsende schoolkinderen die beloond worden met bonnetjes voor de kermis en de komst van de fietsstraten. Gisteren stelde Bonheiden aan de Muizensteenweg opnieuw een nieuwigheid voor: een systeem dat zowel de autobestuurder als de fietser waarschuwt wanneer die laatste het kruispunt nadert. "Zo'n systeem is uniek. Het werd hier in Bonheiden bedacht", zegt burgemeester Guido Vaganée (N-VA), die bevoegd is voor de mobiliteit in zijn gemeente. "We merken dat een aantal wegen die populair zijn bij schoolgaande kinderen kruisen met drukke straten. Om gevaarlijke situaties aan oversteekplaatsen te vermijden hebben we een systeem bedacht dat de verkeersgebruikers waarschuwt, zowel de fietsers als de chauffeurs. Twee digitale verkeersborden beginnen te flikkeren wanneer een fietser het kruispunt nadert. Een scanner aan het kruispunt herkent de fietser dankzij een zendertje dat in het antidiefstallabel zit."





Eén testopstelling

Verschillende specialisten, mobiliteitsambtenaars en mobiliteitsschepen kregen gisteren tijdens een grote fietsexcursie, georganiseerd in het kader van het nationale fietscongres, een woordje uitleg over het systeem dat de oversteekpunten veiliger moet maken. Geen wagen, maar wel een ruiter te paard werd opgetrommeld voor het toonmoment. "Momenteel staat er nog maar één testopstelling aan het kerkhof aan de Muizensteenweg, maar het is onze intentie om dit systeem uit te rollen naar gevaarlijke verkeerspunten, zoals de Weynesbaan en Waversesteenweg."





30 euro

Alleen de leden van de kindergemeenteraad en OKRA Bonheiden rijden momenteel met een fiets die zo'n zendertje heeft dat wordt opgepikt door het systeem. Het is uiteraard de bedoeling dat na de testfase de ganse gemeenschap mee op de kar springt en ze hun fiets digitaal laten graveren. "De burger betaalt zo'n 30 euro voor een zendertje, zelf rekenen we 15.000 euro om een kruispunt te voorzien van de scanner en verkeersborden", besluit Vaganée.